“Visita histórica”: Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina

Tras casi cuatro décadas, un Papa visitará la Argentina. El Vaticano confirmó este miércoles que León XIV llegará al país el 8 de noviembre para realizar una histórica estadía de tres días y en el país ya se empieza a especular con la posibilidad de un feriado o asueto .

El Sumo Pontífice recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba . Y aunque todavía no está confirmada la letra chica de las actividades, se prevé que durante la visita se realicen misas multitudinarias.

El canciller argentino, Pablo Quirno , confirmó que la esperada Visita Apostólica tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

“Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para los argentinos ”, señaló el funcionario este miércoles por la mañana en conferencia de prensa.

El Papa León XIV en Argentina: ¿será feriado durante su visita?

Tras confirmarse la visita oficial , el Gobierno dio una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre el anuncio .

El titular de la cartera de Relaciones Exteriores adelantó que “la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del gobierno nacional involucradas en la visita”.

En este sentido, anunció que en los próximos días se emitirá un DNU para declarar la visita de “interés nacional” .

Al mismo tiempo, ya se empieza especular con un posible feriado , aunque el Gobierno no se pronunció al respecto.

“El Gobierno nacional emitirá un decreto en la que se declara la visita apostólica de Su Santidad León XIV de interés nacional. Es un momento histórico de alegría que honra a nuestro país”, afirmó.

Cómo será el itinerario del Papa León XIV en Argentina

De acuerdo con lo informado por el Vaticano, el Pontífice realizará una gira por los tres países e incluirá varias ciudades:

Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre ;

Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre ;

Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, agregaron en el comunicado que emitió la Santa Sede.