El Papa Francisco criticó a Milei por el uso de gas pimienta en una manifestación

Este viernes, el Papa Francisco cuestionó desde el Vaticano al gobierno de Javier Milei por el uso de gas pimienta en la movilización que reclamaba contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

En el evento, del cual participó también el dirigente social Juan Grabois, el Sumo Pontífice se refirió específicamente al conflicto generado luego de que efectivos de las fuerzas federales rociaran gas pimienta en los ojos de una niña de 10 años.

"Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", comenzó Bergoglio en una presentación organizada para conmemorar los 10 años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano .

Y, en clara alusión a la gestión de Milei, continuó: "Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso", criticó.

En esta línea, el Papa volvió a reivindicar su apoyo a la justicia social -la cual Milei califica como una "aberración" y "un robo"- y destacó el trabajo de los movimientos sociales a lo largo del mundo.

Además, también criticó duramente al sistema de acumulación de riqueza, el cual cree que genera una "avaricia que hace que los frutos de la prosperidad económica no se repartan bien".

"Muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia", consideró.



Pese a que el Papa no mencionó en ningún momento de forma explícita a Javier Milei, sí hizo referencia a la Argentina al hablar sobre el extractivismo y el colonialismo y, en general, apuntó con dureza contra muchas de las ideas en las que el Presidente basa su discurso.

Represión, litio y justicia social: el Papa Francisco se diferenció de Milei

En su discurso de este viernes en el marco del 10° aniversario del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano, el Papa Francisco defendió la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza, mientras que condenó también la avaricia y la concentración de poder económico.

En este sentido, llamó la atención sobre la explotación de recursos naturales y se refirió con dureza a la situación del litio en la Argentina: "Pienso en algunas experiencias de mi país donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente ".

"Hace poco advertí a los timorenses de ciertos cocodrilos que quieren cambiarles la cultura, morderles la historia y hacerles olvidar lo que son... El colonialismo material y el colonialismo ideológico van siempre juntos devorando la riqueza material e inmaterial de los pueblos", había considerado previamente.



Esto contrasta con el discurso de Milei, quien se muestra a favor de promover las inversiones extranjeras en recursos naturales en general y en el litio en particular en la Argentina para motorizar el crecimiento económico.

El Sumo Pontífice también habló de la justicia social y se refirió especialmente a la represión de las protestas sociales, donde deslizó la situación ocurrida semanas atrás contra los manifestantes por el veto a la reforma jubilatoria.

Estas críticas se alinean con la defensa constante de Bergoglio de los pobres y marginados, así como en su crítica al capitalismo desenfrenado que prioriza la acumulación de riqueza sobre el bienestar de las personas.

"Los frutos de la prosperidad económica no se reparten bien. Esta es una realidad evidente que, si no se modifica, va a engendrar peligros cada vez mayores", advirtió en este sentido el titular de la Iglesia Católica.



Y, en línea con esto, pidió que haya "buenas políticas, políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados".

"La lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender, dejando a su paso violencia y desolación", alertó, y continuó: "Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden", pidió para cerrar.