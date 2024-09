Mayans pronostica una candidatura de Cristina Kirchner en 2025: "La veo con ganas de jugar"

El titular del interbloque peronista en el Senado, José Mayans, afirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner debe ser candidata en las elecciones legislativas del 2025: "No tiene otra alternativa que jugar. La veo con ganas de jugar".

Así lo expresó el formoseño este sábado en declaraciones a Radio 10: "No la podemos perder. No se puede perder a una persona de esa capacidad (...) La veo con ganas de aportar al país su experiencia".

"A mí me parece que ella tendría que ser la conducción del peronismo. Es la que mayor consideración tiene. Debería ser la presidenta del PJ, con algunas personas que colaboren y fijar políticas públicas para devolver la dignidad al pueblo argentino ", agregó.



Para profundizar, Mayans, que suele sacarse chispas con CFK, dejó de lado sus favoritismos y deslizó un mensaje de unidad: "Necesitamos de todos. De ella, de Axel (Kicillof), de los gobernadores, de los diputados, senadores, de las otras fuerzas políticas, explicar lo que (Juan Domingo) Perón habló en el ‘74, la democracia integrada".

Analizando la situación del país, el senador cargó el presidente Javier Milei, a quien suele dedicarle dardos en sus intervenciones en la Cámara alta: "Este grupo anti Estado va a destrozar el sistema; lo está destrozando y nosotros estamos peleando".

"Hay mucha gente que le creyó a Milei, pero en realidad esto es el gobierno de Macri multiplicado por dos. Los programas de salud y obra pública fueron borrados del mapa. Todo el esfuerzo del pueblo argentino está destinado al sector financiero ", apuntó.

Máximo Kirchner: "Si ella quiere y sale a caminar, mejor aún todavía"

El viernes, durante un acto en el club Atenas de La Plata, Máximo Kirchner destacó la figura de su madre y recordó varias situaciones en las que ella eligió ceder protagonismo para "priorizar la unidad".

Además, se refirió al rol que CFK podría asumir de cara al futuro del peronismo. "Yo no le voy a pedir que sea candidata para que me conduzca. Yo le pido que tenga los ovarios que tiene que tener para abrir la boca cuando hay que abrirla. Y si no quiere ser candidata, no lo es, y si quiere lo es. Estamos bastante grandes nosotros y nosotras como para no hacernos cargo del destino. Y si ella quiere y sale a caminar, mejor aún todavía", expresó.