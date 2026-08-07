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El exsenador y dirigente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este jueves con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, donde le entregó un conjunto de propuestas para incluir en la Rendición de Cuentas que actualmente analiza la Cámara de Diputados.

La visita adquiere relevancia política porque el Frente Amplio no cuenta con mayoría en la Cámara baja, y la oposición integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anticipó que no votará en general la Rendición de Cuentas. En ese escenario, los dos legisladores de Cabildo Abierto pueden resultar decisivos para la aprobación del proyecto, que entre otros puntos asigna recursos presupuestales para 2027.

Palacio Legislativo @ Departamento de Fotografía de

Entre las propuestas presentadas, Manini Ríos planteó la creación de un impuesto transitorio sobre las ganancias de bancos y empresas financieras que otorgan créditos a la población. Según el exsenador, la medida busca gravar “años recientes de ganancias extraordinarias” del sector. En una nota difundida a la prensa, Manini señaló que las utilidades del sector financiero en los últimos años “superaron los mil millones de dólares”.

La propuesta contempla un gravamen temporal del 5% sobre las ganancias. Manini Ríos definió el impuesto como “transitorio” y lo justificó como una forma de obtener recursos adicionales para el erario público en el marco de la Rendición de Cuentas.

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