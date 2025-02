El oficialismo quiere anotarse una primera victoria con la media sanción de la suspensión de las PASO

El oficialismo enfrentará este jueves su primer test en el camino de las sesiones extraordinarias con una fuerte apuesta por el proyecto de suspensión de las PASO pero también con un temario que incluye proyectos vinculados a seguridad y justicia.

Con la consolidación de variables positivas de la economía como la baja de la inflación, el Gobierno quiere poner atención a otras agendas que también le permitan construir respaldos de cara a las elecciones de medio término.

Suspender las PASO nos permitirá ahorrar más de 150 millones de dólares al mismo tiempo que terminamos con la encuesta cara que solo le servía a los políticos.... pic.twitter.com/JgbCjYtrEG — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) February 4, 2025

En ese contexto, en la sesión se incluyeron los proyectos para incorporar modificaciones en la normativa de reincidencia, reiterancia, unificación de condenas y concurso de delitos. Estos temas que se agruparon en un mismo proyecto de ley con el aval de distintas fuerzas que fueron brindando aportes al texto original del Ejecutivo tuvo dictamen en septiembre de 2024, pero los desacuerdos por el Presupuesto 2025 dejaron en segundo plano las iniciativas.

Lo mismo sucedió con el juicio en ausencia del imputado, un tema que genera un interés oscilante desde el atentado a la AMIA hace ya 30 años. La nueva categoría judicial se aplicará para casos aberrantes como los previstos en el Estatuto de Roma, que son genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión y la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

En esas situaciones los procesos penales dejarán de suspenderse frente a la rebeldía o la ausencia del sospechoso. Con la nueva redacción sobre la que se trabajó en el segundo semestre del año pasado en la Comisión de Legislación Penal de Laura Rodríguez Machado, se establece que el juicio penal ha de seguir adelante cuando el sospechoso, "conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiera, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial".

Pero el plato fuerte del jueves será el tratamiento de la suspensión de las PASO a nivel nacional, a contrarreloj del armado del calendario electoral que exige la determinación definitiva de las fechas para poder avanzar con los procedimientos tecnológicos y logísticos necesarios para un comicio en todo el país.

El oficialismo cree que ya dio el paso más importante con la firma favorable del dictamen el martes por la tarde, ya que allí logró quebrar al bloque de Unión por la Patria con el respaldo que logró de cuatro de sus diputados, además de sumarse la firma en disidencia de tres radicales que resultaron clave para llegar a las 58 voluntades: Lisandro Nieri, el mendocino que responde a Alfredo Cornejo, la cordobesa Soledad Carrizo y el tucumano Roberto Sánchez.

El diputado Oscar Zago, ex jefe de bloque libertario y actual conductor del MID, indicó que "los números están ajustados pero están" y consideró que "la Ley es muy clara, no se pueden cambiar las variables como se nos ocurra en un año electoral, tenemos que hacer bien las cosas, tratemos de mejorarla artículo por artículo y tengamos la mejor ley".

Zago suscribió también al argumento del oficialismo sobre el costo que implica llevar adelante un turno electoral extra. " En el 2023 fuimos a votar seis veces, es una locura, es dinero malgastado ", sostuvo Zago sobre el año de la elección presidencial, pero advirtió que "de la noche a la mañana eliminarlas de un plumazo y sin saber que lo que vamos a hacer, no es hacer bien las cosas".

La sesión se realizará a partir de las 14 pero antes se llevará adelante la reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque se ponen de acuerdo sobre el orden de los temas y la dinámica en general de la sesión, la primera que se produce desde la fallida convocatoria del último 28 de noviembre por Ficha Limpia.