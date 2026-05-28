Salud para quienes viven en la calle.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Salud capitalina para garantizar atención médica integral, accesible y oportuna a personas en situación de calle. La medida busca terminar con años de exclusión y barreras para acceder a hospitales y tratamientos.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores afirmó que la reforma representa “una oportunidad de vida” para quienes históricamente han enfrentado “procesos de invisibilización y exclusión social”, com es el caso puntual de las personas en situación de calle. El nuevo marco legal obligará a fortalecer la atención sanitaria para este sector vulnerable.

El diputado Pedro Haces sostuvo que la iniciativa reconoce la realidad de miles de personas que sufren discriminación por no contar con documentos de identidad o domicilio. “No habla de caridad, sino de solidaridad y de garantizar sus derechos”, expresó desde la tribuna del Congreso capitalino.

Ley de Salud Congreso CDMX

Qué contempla la reforma aprobada por el Congreso de CDMX

La modificación adiciona el Capítulo XV Bis y el Artículo 99 Bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México para reconocer el derecho universal a la salud de las personas en situación de calle.

La reforma incluye:

Acceso integral y oportuno a servicios de salud

Atención médica sin importar falta de documentos

Cobertura para enfermedades crónicas y salud mental

Acceso a medicamentos y tratamientos

Atención a personas con adicciones

Protección contra discriminación en hospitales y clínicas

Las y los legisladores señalaron que las personas sin hogar enfrentan diariamente abandono, violencia y desigualdad, por lo que el Estado debe garantizar condiciones reales para ejercer sus derechos fundamentales.

Mujeres con cáncer de ovario y endometrio también tendrán atención especializada

El Congreso capitalino también aprobó reformas para fortalecer la atención médica gratuita y especializada a mujeres con cáncer de ovario y endometrio. Los cambios modificarán distintos artículos de la Ley de Salud local para incluir estos padecimientos dentro de las prioridades sanitarias.

La diputada Miriam Valeria Cruz destacó que el reconocimiento legal de ambos tipos de cáncer permitirá mejorar diagnósticos tempranos y tratamientos. “Representan un importante problema de salud pública” , afirmó la legisladora al defender la necesidad de atención oportuna y especializada.

Congreso de México trabaja por la salud de las personas en situación de calle. Fuente: Shutterstock Shutterstock

México busca salvar más vidas con este cambio importante para la gente que vive en la calle

Con estas modificaciones, hospitales y servicios de salud de la Ciudad de México deberán avanzar hacia una atención más incluyente para sectores históricamente marginados. Las autoridades buscarán eliminar barreras administrativas que impedían el acceso médico a personas sin hogar.

La nueva legislación fortalecerá la detección temprana y tratamiento de cáncer de ovario y endometrio, padecimientos que muchas veces son diagnosticados en etapas avanzadas. La congresista Nora Arias aseguró que el objetivo es “salvar la vida de las mujeres” y combatir desigualdades en el acceso a la salud.