El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Miguel Uribe Turbay, una norma que busca preservar la memoria del senador asesinado en 2025.

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2576 del 25 de mayo de 2026, una normativa que busca preservar la memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un acto político en el occidente de Bogotá en agosto de 2025. La iniciativa había recibido respaldo mayoritario en el Congreso de la República y fue impulsada por el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández.

La nueva legislación reconoce el legado político y público del dirigente del Centro Democrático, destacando su defensa de los principios democráticos, la justicia y la construcción de un país libre de violencia.

En el texto oficial, el Estado colombiano resalta su trayectoria como servidor público y su compromiso con la paz y la igualdad para todos los ciudadanos.

Qué cambios establece la Ley Miguel Uribe Turbay en Bogotá y el Congreso

Entre las medidas contempladas por la ley se encuentra la instalación de una placa conmemorativa en la oficina que Miguel Uribe Turbay ocupó en el Senado entre 2022 y 2025. Además, el salón de medios ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado cambiará su nombre y pasará a llamarse “Salón Miguel Uribe Turbay”.

La normativa también habilita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Concejo Distrital para modificar oficialmente el nombre del parque El Golfito, lugar donde ocurrió el ataque contra el senador. Ese espacio público llevará el nombre de parque Miguel Uribe Turbay y contará con un busto conmemorativo que será inaugurado durante el primer aniversario de su fallecimiento.

La Ley Miguel Uribe Turbay fue aprobada por el Congreso colombiano y establece homenajes, actos culturales y la preservación de documentos históricos sobre la trayectoria del exsenador. (Fuente: EFE) Fuente: EFE Carlos Ortega

Ley Miguel Uribe Turbay: actos culturales y preservación de su legado político

Otro de los puntos incluidos en la ley establece la realización de actos culturales cada 11 de agosto con el objetivo de promover la construcción de paz y mantener viva la memoria del exsenador. Estas actividades podrán desarrollarse en el parque que llevará su nombre o en otros espacios públicos que las autoridades consideren adecuados.

Además, el Archivo General de la Nación trabajará junto con el Congreso para recopilar, conservar y divulgar documentos, discursos y materiales históricos relacionados con la vida política de Miguel Uribe Turbay. La intención es garantizar que su trayectoria quede registrada como parte de la memoria institucional y política del país.

Cómo fue el trámite de la Ley Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia

El proyecto avanzó con rapidez dentro del Congreso colombiano y obtuvo apoyo multipartidista durante todo el proceso legislativo. La iniciativa comenzó a discutirse el mismo día en que se realizaba el velorio del senador, un hecho que marcó el tono simbólico del debate parlamentario y generó expresiones unánimes de rechazo a la violencia política.

La propuesta fue aprobada en la Plenaria del Senado en septiembre de 2025 y posteriormente avanzó en la Cámara de Representantes, donde recibió respaldo definitivo el 8 de abril de 2026. Durante el trámite se incorporaron nuevas disposiciones, entre ellas la organización de actividades culturales orientadas a fortalecer los mensajes de paz y reconciliación en Colombia.

Quiénes firmaron la Ley Miguel Uribe Turbay sancionada por Gustavo Petro

La ley fue firmada por el presidente Gustavo Petro y por la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani. También aparecen las firmas del presidente del Senado, Lidio García, del presidente de la Cámara de Representantes, Juan David López, y de los secretarios de ambas corporaciones legislativas.

El texto establece que todas las obras y actividades contempladas deberán ejecutarse dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la norma. Con esta medida, el Gobierno y el Congreso buscan consolidar una serie de homenajes permanentes para recordar la figura política de Miguel Uribe Turbay y reforzar el mensaje de rechazo frente a la violencia en escenarios democráticos.