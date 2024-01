Motosierra: el ministro de Justicia confirmó qué pasará con el Inadi

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona , postuló la necesidad de reducir el área que gestiona y adelantó que el gobierno de Javier Milei mudará el edificio del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) hacia el predio que ocupa el Museo Sitio de Memoria ESMA.

"Me he convertido en un administrador, no puedo avanzar en mis ideas, mis proyectos de leyes, orden y persecución porque tengo un ministerio de 5.500 empleados con muchísimos organismos en el interior. No se necesita eso", criticó por un lado en una entrevista con TN.

El ministro enumeró algunos de sus planes para la cartera de Justicia, que incluye "centralizar con las comunicaciones existentes, en un ámbito con eficaces abogados que van a orientar a las víctimas".



En ese sentido, adelantó que planea trasladar parte del funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma y pondrá asesoramiento "psicológico para las víctimas" de discriminación.

"Vamos a mejorar el INADI, lo vamos a hacer efectivo, real", sintetizó el ministro. Y agregó: "Lo voy a centralizar todo en un ámbito con abogados eficaces que van a orientar a las víctimas, voy a sacar los edificios que están en alquiler y tengo 14 hectáreas para hacerlas trabajar en un lugar propio y voy a ordenar un gran apoyo psicológico sobre la víctima".

Cúneo Libarona sostuvo que el INADI "no puede ser tan grande" y que junto a este Instituto también van a trasladar "un montón de organismos que no funcionan", aunque no mencionó cuáles.

El ministro justificó la mudanza dando algunos números y realizó la siguiente comparación: "El INADI tiene 400 empleados en Capital Federal, y toda la Justicia de Instrucción del edificio de (la calle) Talcahuano, 550 empleados", afirmó.

"Allí se investigan todos los delitos de la Capital Federal y éstos (por el INADI) sólo los de discriminación", resaltando además que el organismo "tiene filiales y sucursales en todo el país".