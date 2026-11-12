Mientras la oferta de ganado siga en mínimos históricos, el escenario de más cierres y precios altos tiene chances de prolongarse, más allá de una empresa puntual (Fuente: Shutterstock).

El gigante de los alimentos Tyson Foods cerró su planta de carne vacuna en Joslin, Illinois, y dejó sin trabajo a unas 2,500 personas, en su mayoría trabajadores sindicalizados que se enteraron casi de un día para el otro. Pero el caso no es aislado: forma parte de una ola de cierres de frigoríficos en Estados Unidos, empujada por un problema de fondo que no se resuelve pronto: la oferta de ganado está en su nivel más bajo en 75 años.

Tyson cerró abruptamente una planta entera y dejó a 2,500 empleados en la calle

Tyson decidió terminar las operaciones de su planta de Joslin, en el estado de Illinois, una de sus instalaciones de procesamiento de carne vacuna. La medida afectó a alrededor de 2,500 trabajadores sindicalizados, que recibieron cartas durante la semana del 13 de agosto de 2026, con sus últimos días de trabajo apenas unos días después.

La compensación para el personal se extendió hasta el 12 de octubre de 2026. Para una comunidad que dependía fuertemente de esa fuente de empleo, el golpe fue abrupto.

Cierres continuos: la crisis que enfrenta la multinacional de frigoríficos

El cierre de Joslin se suma a una seguidilla de decisiones de Tyson sobre su negocio de carne vacuna. La empresa ya había cerrado en enero de 2026 su planta de Lexington, Nebraska, con más de 2,000 empleos afectados, anunció el cierre de una instalación en Eagle Mountain, Utah, y busca vender otra planta de carne en Pasco, Washington. En conjunto, estos recortes equivalen aproximadamente a un tercio de la capacidad de procesamiento de carne vacuna que la compañía tenía antes.

La división de carne vacuna de Tyson perdió 142 millones de dólares en un solo trimestre, con ventas que cayeron un 16% pese a que los precios de la carne están altos. Para su año fiscal 2026, la compañía proyecta una pérdida de entre 500 y 650 millones de dólares en su negocio de carne vacuna dentro del país.

Para el consumidor, la ecuación es directa: menos ganado y menos plantas significan carne más cara. Fuente: Shutterstock UlgenDes

Por qué cierran los frigoríficos en todo el país

Estados Unidos tiene hoy la menor oferta de ganado en 75 años: el hato (la cantidad total de cabezas de ganado) cayó a su nivel más bajo desde 1951. Y, según los datos oficiales que cita la propia Tyson, los ganaderos no están reconstruyendo sus rodeos, es decir, retienen pocas vaquillonas para cría, lo que anticipa que la escasez va a seguir.

Detrás de ese desplome hay varios factores combinados: años de sequía que encarecieron y complicaron la cría, brotes de enfermedades y el fuerte aumento de los costos para los productores (alimento para el ganado, fertilizantes, maquinaria y combustible). Con menos animales para faenar, las plantas procesadoras trabajan por debajo de su capacidad, se vuelven menos rentables y terminan cerrando.