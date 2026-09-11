Húmedo, esponjoso y con ingredientes fáciles de conseguir, este budín casero se prepara en pocos pasos y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

Paso a paso: como hacer el budín nueces y zanahoria fácil y rápido

El budín de zanahoria y nueces es una alternativa sencilla para quienes buscan salir de las recetas tradicionales. La combinación de la humedad de la zanahoria con la textura crocante de los frutos secos permite obtener una preparación equilibrada y llena de sabor.

Utilizar un molde Hudson de vidrio templado permite obtener una cocción uniforme, ya que su material resiste temperaturas variadas y no altera el sabor de los alimentos.

Una vez que se tengan los ingredientes, se procede a mezclar las zanahorias y las nueces en un bol grande. En otro recipiente, se combinan los ingredientes secos como la harina, el polvo de hornear y el azúcar.

Luego, se agregan los ingredientes húmedos, es decir, los huevos batidos y el aceite, integrándose todo hasta lograr una mezcla homogénea. Este paso es clave, ya que asegura una textura esponjosa en el resultado final. Al utilizar el molde Hudson, se podrá observar perfectamente el punto de cocción gracias a su transparencia.

Se recomienda precalentar el horno a 180 grados y hornear el budín durante aproximadamente 45 minutos. Durante este tiempo, la mezcla se eleva y adquiere un dorado característico, que provoca un aroma irresistible en toda la cocina. Este aspecto y olor se logran gracias a la correcta distribución del calor que proporciona el molde Hudson, aportando una cocción parejita en cada parte del budín.

Variantes del budín de zanahoria y nueces

Además de la receta tradicional, el budín de zanahoria y nueces puede adaptarse a diferentes gustos con algunos ingredientes opcionales. Por ejemplo, se pueden incorporar trozos de manzana para darle un toque frutal. También se pueden reemplazar las nueces por almendras, para modificar la textura y el sabor de la preparación.

También, el budín puede servirse acompañado de una crema de yogur o similares, lo que realza su sabor y presenta una opción de postre robusta. Esta receta es un snack práctico para el desayuno o merienda.

En resumen, el budín de zanahoria y nueces se puede preparar rápido y es ideal para compartir en diferentes contextos. Usar el molde Hudson asegura una excelente presentación y cocción, además de ser apto para lavavajillas, facilitando la limpieza posterior.