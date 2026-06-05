El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó en una entrevista con France 24 que Uruguay guarda una mayor cercanía con la Unión Europea que con Estados Unidos, y vinculó la reciente concreción del Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur a cambios en la geopolítica y en las políticas comerciales globales.

En la conversación, realizada en inglés, Oddone señaló que la firma del acuerdo —ratificado a comienzos de este año y entrado parcialmente en vigor el 1.º de mayo— fue facilitada por la transformación de la economía mundial y por incentivos generados tras las políticas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump.

“Discutimos por más de 20 años y la razón por la cual pudimos encontrar una solución es porque la economía mundial está cambiando”, explicó el ministro.

El secretario de Estado añadió que el pacto trasciende lo estrictamente comercial y económico y constituye, para Uruguay, un “enfoque de civilización”, enfatizando afinidades en valores y visiones de país.

Ante la pregunta de si Uruguay está “más cerca” de Europa que de Estados Unidos, Oddone respondió afirmativamente: “En términos culturales, en términos políticos, por muchas razones, eso es verdad”.

Según el ministro, los países que bordean el Atlántico tienden a tener mayor sintonía con Europa, mientras que las naciones del Pacífico históricamente se orientaron más hacia la potencia norteamericana.

Oddone subrayó además una afinidad particular con Francia en asuntos políticos y culturales, como ejemplo de la coincidencia de visiones entre Montevideo y capitales europeas.