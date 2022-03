El lado B de la guerra contra la inflación: ¿se puede cumplir la meta de emisión?

El ministro de Economía, Martín Guzmán, comienza una nueva etapa luego de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , pese a las divergencias dentro de la coalición de gobierno. Ahora deberá enfocarse en cumplir las metas de ajuste fiscal y reducción de la asistencia monetaria del Banco Central (BCRA) al Tesoro, con el objetivo final de bajar la inflación.

Anticipan que el memorando se puede cumplir, pero con riesgo a un estancamiento producto de que la economía tendrá pocos dólares . El programa con el FMI limita agresivamente el financiamiento monetario de 3,7% que fue en 2021 a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) este año. Significan cerca de $ 750.000 millones.

Martín Guzmán tras la sanción del acuerdo con el FMI: "Duela lo que duela"

De acuerdo al último informe de la consultora Equilibra , hay distintas vías por las que el BCRA ayudará al Tesoro a acortar el rojo fiscal y cumplir el programa financiero en pesos. Dos de ellas serán: "la compra de parte del superávit de la cuenta en dólares t el repago de parte de las leliqs para que pasen a integrar encajes día letras del Tesoro", aclararon.

qué dice el acuerdo con el fmi

El Acuerdo de Facilidades Extendidas que le permitió a Argentina postergar el vencimiento del martes por u$s 2800 millones hasta antes de fin de mes, incluyó novedades.

La primera, que tiene más dólares frescos que el memorándum de entendimiento. El primer desembolso de u$s 9800 millones incluye el pago que nuestro país le debe hacer al organismo a fines de marzo, u$s 4500 millones por lo que se pagó hasta el momento y u$s 2500 millones de capital a cuenta de pagos futuros al Fondo.

"Con los desembolsos de otros organismos por u$s 2664 millones, esperamos que el Tesoro le venda unos u$s 1142 millones al BCRA a cambio de pesos, ampliando la emisión monetaria en 0,2% del PIB " detalló la consultora Equilibra.

Otra sorpresa es que parte de los dólares que le devuelven al país, se podrán usar para financiar la brecha financiera de la Nación, con lo que se podrá reducir un 0,7% del PIB de las necesidades de pesos en el mercado local.

Acuerdo con el FMI: Juliana Di Tullio dijo quién cree que pagará el ajuste y por qué no hay que agradecer nada a la oposición

Cómo se financia economía

"Tomando el compromiso de déficit primario incluido en el programa y la carga de intereses de pesos y dólares, el déficit financiero de 3,9% del PIB se financiaría de la siguiente forma: 1% del PIB con asistencia directa del BCRA, 0,2% con organismos internacionales de crédito, 0,7% con el FMI y 2% con financiamiento en el mercado de pesos", apuntaron desde la consultora Eco Go .

De esta manera, desde Equilibra concluyeron que la meta de asistencia es cumplible que gracias a que las entidades financieras pueden integrar sus encajes con instrumentos subastados en las licitaciones de deuda del Tesoro y a los dólares extra.

"La reducción de la emisión ya no representa una caída de 3,7 puntos del PIB , sino de 2,6 punto s. Y si no se contempla el repago de adelantos transitorios con DEG por 0,9 puntos del PIB en 2021, la baja sería de 1,7 puntos porcentuales".