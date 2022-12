El jefe de Gabinete porteño, duro contra el modelo K de fomentar estudiantes 'planeros'

"Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron. Y nunca la tuvieron porque no les interesa. Es otra de las mentiras del relato kirchnerista que, en este caso, la pandemia se ocupó de desmentir", dijo Felipe Miguel al brindar su segundo y último informe de gestión ante la Legislatura porteña.

Muy crítico con el Gobierno nacional y, especialmente, con el kirchnerismo, el Jefe de Gabinete describió los avances en las problemáticas de mayor interés entre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta puso el foco.

Como muestra de ese desinterés en materia de educación, Miguel destacó que "se resistieron sistemáticamente a evaluar los conocimientos de los estudiantes". Y puntualizó: "No lo hacemos para estigmatizar, sino al contrario. Lo hacemos para identificar los problemas y ayudarlos. Porque estigmatizarlos, o peor aún, condicionarlos sería privarlos de una educación de calidad que les permita conseguir un trabajo y progresar en sus vidas".



También se lamentó porque "al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No les importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes".

Felipe Miguel con Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña.

"No les importa porque en el fondo les conviene. Ese es el modelo que montaron. Nosotros queremos que la gente no dependa del Estado, queremos ciudadanos libres, críticos y con igualdad de oportunidades", agregó.



El otro tema que abordó Miguel en su presentación fue el de seguridad. "La Ciudad cuenta con la tasa de delitos más baja de la historia", aseguró. Y cuestionó a la teoría conocida como "garantista" en la materia.

"¿Tendríamos estos mismos resultados si consideráramos que los delincuentes son víctimas, si pensáramos que la inseguridad es una sensación, si entendiéramos que las taser son picanas y no un elemento para disuadir a los delincuente o si creyéramos que los barras no son violentos sino parte de la fiesta popular?", dijo.

Luego se preguntó: ¿Qué Ciudad tendríamos si nos gobernara la gente que milita estas ideas?



En relación al proceso electoral que se abre en el 2023, el Jefe de Gabinete de la Ciudad dijo que "es importante que tengamos tantos candidatos del PRO, con experiencia para garantizar la continuidad de políticas".



Al mismo tiempo, dio un panorama de la visión de largo plazo, mostrándose confiado en llegar al 2030 con "lo que hoy conocemos como barrios vulnerables sean barrios formales de la Ciudad, que los estudiantes terminen la escuela con una formación bilingüe, que puedas llegar en bicicleta hasta la Provincia por la costa, que haya plazas sobre la General Paz, que los turnos en la Ciudad puedan tomarse a través de plataformas digitales y que el transporte público sea eléctrico y los subterráneos estén autocomandados, sin conductores."

Destacó también que "por supuesto nuestra visión es continuar la baja sostenida de delitos, ahí no podemos aflojar".





LOS PUNTOS PRINCIPALES DEL DISCURSO

1) Educación: El presupuesto educativo en la Ciudad representa el 20% del presupuesto total. De tal forma, es el más alto de todas las áreas y el mayor en 7 años. Esto se evidencia en la transformación educativa de la Ciudad. Hoy tenemos nuevamente un calendario escolar extendido, alcanzando para el año que viene 192 días de clases".

2) Trabajo: "No descubro nada si afirmo que el mercado laboral en el país es frágil y es frágil desde hace ya varios años. Es el reflejo de un país que perdió la brújula: no genera empleo, ni incentivos para el trabajo. Salir de esta situación es un desafío que mucho se verbaliza pero que en pocos lugares del país es una verdadera política de Estado. La manera de salir de la pobreza es con trabajo, un trabajo que nos permita sentir a los argentinos que podemos tener una mejor vida que nuestros padres, que nuestros abuelos".

3) Transformación urbana: "¿Qué ciudad recuerdan? Imagino que una Buenos Aires sucia, gris, rota, opaca, llena de inseguridad. ¿Qué ciudad vemos ahora? Una Buenos Aires linda, cómoda, verde, cada vez más segura, más integrada, conectada, disfrutable", dijo el Jefe de Gabinete. Y destacó que "se va a invertir un 15.3% del presupuesto 2023 en obra pública, lo que equivale a a cifras previas al 2020, es decir, antes de la pandemia y a la quita de la coparticipación".

4) Mantenimiento: "Una buena gestión se ve cuando todo funciona, cuando la vereda se repara, cuando el árbol se poda, cuando el pasto de la plaza se corta, cuando los chicos juegan en espacios en condiciones. Esto es lo que mejora la calidad de vida a los vecinos todos los días", expuso.

5) Seguridad: "El año que viene vamos a destinar el 15.4% del total de nuestro presupuesto a mantener la inversión en seguridad", aseguró Miguel. Y recordó que la Ciudad hay 26.454 policías, de los cuales 19699 se encuentran controlando las calles, que el anillo digital de la General Paz cuenta con 732 lectores de patentes en 74 accesos de la Ciudad, lo que permitió disminuir un 90% los secuestros extorsivos. A su vez, comentó que la Ciudad cuenta con tres Centros de Monitoreo Urbano y sumará un cuarto en la zona sur en mayo del próximo año.