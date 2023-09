El inesperado furcio de Diana Mondino que estalló las redes

Diana Mondino es una de las figuras más relevantes en el armado electoral de Javier Milei: como su principal candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, la reconocida economista acompaña al libertario en su boleta y, además, es una de las caras visibles más presentes de La Libertad Avanza en la opinión pública.

El miércoles, Mondino estuvo presente en el debate de candidatos a vicepresidente organizado por TN para apoyar a Victoria Villarruel, segunda de Milei en su fórmula presidencial.

Allí, se volvió viral en las redes sociales un furcio de la economista que llamó la atención e hizo reír a muchos: al ser consultada en vivo por su opinión, Mondino intentó quitar el foco de su persona y se equivocó de forma llamativa.

La economista no quiso declarar y, aquí, cometió un furcio: "No, no, hoy la noche es de Patricia" . Algo que rápidamente corrigió, y aclaró que quería referirse a Villarruel.

Dado que en ocasiones anteriores Mondino se había mostrado con Bullrich, con quien tiene fotos, los usuarios de las redes sociales no le perdonaron la equivocación y afirmaron: "Ella quería integrar el equipo de Pato".

Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, y Sergio Massa, del frente oficialista de Unión por la Patria, son los dos oponentes principales de Milei de cara a las elecciones generales de octubre.

El debate vicepresidencial: duros cruces y chicanas

El miércoles por la noche, los candidatos a vicepresidente protagonizaron duros cruces y acusaciones personales en un debate televisivo.

Aunque hubo chicanas de todo tipo, fueron Agustín Rossi, quien acompaña en la formula a Massa, y Victoria Villarruel, de la Libertad Avanza, quienes protagonizaron los momentos más duros.

A los pocos minutos de comenzada la discusión en los estudios de TN, Rossi y Villarruel se aludieron directamente, donde el jefe de Gabinete la trató de "mosquita muerta" y la libertaria lo acusó de "vivir en otra galaxia".

El tema que se debatía era la creación de empleo. La dirigente libertaria señaló que en la actualidad se abren pocos puestos de trabajo, pero Rossi le contestó con estadísticas.

"Llevamos 36 meses de creación de empleo en blanco en el sector privado", afirmó el "Chivo". Pero Villarruel insistió y aseguró que Rossi vive en otra galaxia, además de recordar los actuales porcentajes de pobreza e indigencia.

Tras esto, el ministro coordinador abogó por un modelo de "crecimiento con inclusión social", y advirtió que "el otro camino es del odio y el ajuste", en referencia a la oposición. Además aseguró que un eventual gobierno de Sergio Massa se enfocará en los "derechos de los trabajadores, las mujeres y los derechos humanos".

Villarruel, en tanto, dijo que busca "hablar de lo que le interesa a la gente", acusó a los otros cuatro postulantes de "vivir del Estado" y tener ideas que "atrasan", y afirmó que "son una imitación y una copia". Rossi reaccionó rápido, y le recordó que era hija de un militar, por lo que ella y su familia vivían del Estado.

