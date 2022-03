El imperdible cruce twittero de Cerruti y Tetaz: "Ustedes causan la inflación"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, protagonizaron un duelo en Twitter en el contexto de los anuncios publicados por el Gobierno nacional en su "guerra contra la inflación y a los especuladores".



Bien se sabe que la clase política utiliza las redes sociales por muchos propósitos: tanto para comunicar actos gubernamentales como para anunciar sus actividades partidarias.

En ese sentido se comunicó la vocera del Gobierno tras el mensaje grabado hecho por Alberto Fernández para anunciar medidas en favor de la creación de un fondo para subsidiar la harina y la suba de retenciones.

" El presidente @alferdez presentó un plan de acción para combatir la inflación y así garantizar que la cadena de abastecimiento se cumpla y asegurar que los precios sean accesibles para las familias argentinas. Nadie se salva solo ", publicó.

LA ARREMETIDA DE TETAZ: "LA INFLACIÓN LA CAUSAN USTEDES. A PROPOSITO"

El economista radical salió al cruce y le respondió el posteo a la periodista y ex diputada nacional: "No, @gabicerru, el Presidente no presentó ningún plan. Anunció un 'fondo de estabilización' de un solo precio de la economía y la convocatoria a una 'mesa de diálogo".

Y agregó: " No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria. La inflación la causan ustedes. A propósito ".



LA RESPUESTA DE CERRUTI

El mensaje del diputado nacional molestó a la portavoz presidencial, que no dudó en responderle: "Iba a contestar seriamente. Pero la parte de 'a propósito' no me lo permite".

" Preguntale a @mauriciomacri que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto. Y nos dejó el país con 54 % de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. A propósito? ", añadió Cerruti, quien cumple su rol de vocera desde octubre del año pasado, cuando Alberto Fernández la designó ante la necesidad de suplir el rol de la comunicación presidencial.

El diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista encabezada por María Eugenia Vidal solamente se limitó responderle a Cerruti con una imagen de él mismo, convertida en meme, utilizando una remera con la consigna "Ah pero Macri..." , empleado para criticar la argumentación de sectores críticos a la presidencia de Mauricio Macri.

