El Gobierno de Javier Milei ya envío el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur a la Cámara de Diputados, mientras que analizan cuándo harán lo propio con el tratado internacional firmado este jueves con los Estados Unidos. Según pudo saber El Cronista de Fuentes oficiales, el tratado internacional UE-Mercosur cuenta con más de 5.000 páginas, traducido en varios idiomas, y está siendo trabajado por la secretaría parlamentaria de la Cámara baja para ser publicado este viernes en el portal parlamentario. Se trata del acuerdo firmado durante el mes de enero en Asunción, Paraguay. Si bien la Argentina puede avanzar con su aprobación, el tratado no entrará en vigencia hasta que el Parlamento Europeo también lo apruebe, y el proceso será demorado por su judicialización. No obstante, la idea de Milei es que la Argentina sea el primer país que lo ratifique. Para ello, la Cámara que conduce Martín Menem deberá conformar la comisión de Relaciones Exteriores y Culto. El plan es que el martes que viene se avance en el dictamen y el mismo jueves vaya al recinto, junto con el Régimen Penal Juvenil, para su aprobación, mientras en el Senado se enfocan en el tratamiento de la reforma laboral. Además, este jueves el canciller Pablo Quirno anunció que se firmó finalmente el anhelado acuerdo comercial con Estados Unidos. Diversas fuentes del oficialismo anticiparon que todavía no tienen definido cuándo lo enviarán al Congreso, aunque desde Diputados aseguraron que lo esperan para “los próximos días”. Todavía están a tiempo de enviar el tratado y que se apruebe en conjunto con el resto del temario previsto para las sesiones extraordinarias, pero desde el Gobierno aún evalúan si es conveniente apurarlo: “No está definido si lo mandamos ahora por un tema de los tiempos“, aseguran. El procedimiento se dará en cuotas, ya que además de aprobar el tratado internacional, se deberá modificar la normativa interna para adaptar el marco jurídico argentino a las condiciones del tratado, tal como anticipó El Cronista meses atrás. En este sentido, una fuente que participó de las negociaciones anticipó a este medio que primero se enfocarán en aprobar el tratado y luego enviarán proyectos de ley para algunas cuestiones regulatorias que lo requieren. “Otras las hacemos por decreto o resoluciones“, agregaron. Lo que de seguro deberá ser abordado por ley de cuestiones relacionadas al régimen de propiedad intelectual y materia aduanera. Quien estará al frente de esa tarea será el ministro de Desregulación y Transofrmación del Estado, Federico Sturzenegger, quien junto a su equipo técnico sigue desde el inicio la estrategia sobre cómo adaptar la Argentina al tratado. El tratado proyecta un impacto comercial directo para la Argentina: se estima un aumento de las exportaciones del 76% en los primeros cinco años, pasando de los actuales u$s 8.600millones a u$s 15.166 millones. La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur (de forma inmediata o progresiva), abarcando al 99% de la oferta agrícola del bloque. En contrapartida, el Mercosur liberalizará el 90% de las importaciones industriales desde Europa en un plazo de hasta 15 años; solo un 15% de esa canasta tendrá desgravación inmediata, mientras que el resto seguirá cronogramas de 4, 8, 10 y 15 años. En cuanto a las cuotas específicas para el agro, el acuerdo consolida un cupo de 99.000 toneladas de carne vacuna (sumando la cuota Hilton y nuevas asignaciones) con un arancel preferencial del 7,5%, reemplazando las tasas actuales que oscilan entre el 20% y el 60%. Para la carne aviar, se otorga una cuota de 180.000 toneladas libre de aranceles. Asimismo, frutas regionales como peras, arándanos y cerezas, que hoy tributan hasta un 17%, ingresarán con arancel cero desde la entrada en vigor del tratado. El sector automotriz, punto sensible de la negociación, estableció un esquema de protección extendida. La eliminación de aranceles para vehículos de pasajeros convencionales se completará en 15 años, con un período de gracia inicial. Para los vehículos eléctricos e híbridos, los plazos se extienden entre 18 y 30 años. El texto final mantiene salvaguardias aplicables hasta los 18 años de vigencia para proteger a la industria local ante aumentos súbitos de importaciones que amenacen la producción doméstica. El “Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco” firmado por la Cancillería establece la eliminación inmediata de aranceles estadounidenses para 1.675 productos argentinos, una medida que permitirá recuperar exportaciones por un valor estimado de u$s 1.013 millones. El capítulo más relevante para el ingreso de divisas es la carne bovina: el acceso preferencial se amplía a 100.000 toneladas anuales —un incremento de 80.000 toneladas respecto al cupo anterior—, lo que representa un flujo comercial potencial de u$s 800 millones. Como contraparte, la Argentina eliminará aranceles a la importación en 221 posiciones arancelarias, concentradas en bienes de capital, maquinaria, insumos médicos y productos químicos. Adicionalmente, se reducirá al 2% la alícuota para 20 posiciones de autopartes. En materia sanitaria y técnica, el país se compromete a permitir el ingreso de ganado en pie y carne aviar estadounidense en un plazo de un año, además de aceptar automáticamente productos que cuenten con certificación de la FDA o cumplan estándares de seguridad vehicular de EE.UU., sin exigir nuevos ensayos locales. El acuerdo incluye cláusulas de revisión estratégica. Estados Unidos se comprometió a reevaluar la aplicación de la Sección 232, que hoy impone aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio argentino por razones de seguridad nacional. En el plano digital, Argentina garantiza el libre flujo de datos y la no discriminación de productos digitales, alineando su normativa de propiedad intelectual para combatir la piratería y facilitar el comercio de servicios tecnológicos.