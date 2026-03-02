La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió una carta formal al presidente Javier Milei para felicitarlo por convertir a la Argentina en el primer país del Mercosur en completar la ratificación nacional del acuerdo con la Unión Europea. En el mismo texto, confirmó una noticia que desde Buenos Aires aguardaban con particular entusiasmo. El documento, fechado el 27 de febrero en Bruselas, destaca que la Argentina “ha completado el proceso nacional de ratificación, cumpliendo todos los requisitos formales para la aplicación provisional”, lo que representa “un gran paso adelante”. Un día antes, tras conseguir la aprobación en el Senado, el propio canciller Pablo Quirno había notificado a las autoridades comunitarias. Von der Leyen elogió expresamente el rol del mandatario argentino: “Elogio su liderazgo por haber impulsado este proceso de manera rápida y exitosa”. En otro tramo, calificó el tratado como “un pacto histórico, destinado a crear un vasto mercado de 720 millones de personas” y subrayó que el acuerdo “desbloqueará innumerables oportunidades para el comercio, el crecimiento económico y la cooperación en ambas partes”. El dato político más relevante es que la presidenta de la Comisión confirmó que la UE activará el mecanismo para aplicar provisionalmente el acuerdo. “La Comisión procederá ahora a poner en marcha los procedimientos necesarios para aplicar provisionalmente el acuerdo”, señaló, con el objetivo de que ambas partes “puedan comenzar a cosechar los beneficios desde una etapa temprana”. La carta también incluye un gesto diplomático llamativo: junto al encabezado formal “Dear President Milei”, V on der Leyen agregó de puño y letra un más cercano “Dear Javier”, un detalle que no pasó inadvertido en la Casa Rosada y que refleja el tono personal del vínculo que busca construir Bruselas con el mandatario argentino. El mensaje llegó luego de que el ministro Quirno comunicara oficialmente al Consejo de la Unión Europea la finalización del proceso de ratificación por parte de la Argentina. Con este paso, el Gobierno consolida uno de los hitos de su agenda de inserción internacional y acelera la puesta en marcha de un acuerdo que lleva más de dos décadas de negociaciones. En el Ejecutivo interpretan la activación provisional como una señal política fuerte en un contexto global de creciente tensión comercial. En una reunión en Bruselas el viernes, los funcionarios del bloque habían fijado la fecha del 1 de mayo para su activación. Desde Bruselas, remarcan que se trata de un acuerdo “histórico” que puede redefinir el vínculo birregional.