La Comisión Europea anunció que las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur comenzarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo. La medida se formalizó tras la notificación enviada por Bruselas a los países del bloque sudamericano, en lo que representa el último paso procedimental necesario. El Ejecutivo comunitario explicó que esta decisión se produce tras completar el intercambio de notas diplomáticas exigido por el proceso, en línea con la decisión adoptada por el Consejo de la UE el pasado 9 de enero. De esta forma, el acuerdo empezará a regir entre la UE y los países del Mercosur que hayan finalizado sus procesos de ratificación antes de finales de marzo. El acuerdo comercial se aplicará de forma provisional entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a Bruselas dentro del plazo establecido. Argentina, Brasil y Uruguay ya han cumplido con este requisito, mientras que Paraguay, que recientemente ratificó el acuerdo, aún debe enviar su notificación formal. Paraguay actúa como depositario del tratado por parte del bloque sudamericano, por lo que la Comisión Europea debía remitirle una “nota verbal”, paso clave para activar el proceso. A su vez, cada país miembro del Mercosur debe comunicar individualmente su adhesión al Ejecutivo europeo. La aplicación provisional permitirá la eliminación de aranceles sobre determinados productos desde el primer día, generando normas más predecibles para el comercio y la inversión entre ambas regiones. Además, la Comisión Europea subrayó que los sectores sensibles de la economía europea estarán protegidos mediante salvaguardias. El acuerdo también apunta a fortalecer la cooperación en cuestiones globales urgentes, como los derechos laborales y el cambio climático. Asimismo, facilitará la creación de cadenas de suministro más resilientes y fiables, especialmente en lo que respecta al flujo de materias primas críticas. Aunque el acuerdo comenzará a aplicarse de manera provisional, su entrada en vigor plena dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo. Antes de ese paso, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del tratado con los marcos legales comunitarios. En paralelo, para completar el acuerdo de asociación en su totalidad, que incluye también aspectos políticos y de cooperación, será necesario el aval de los parlamentos de los Veintisiete. El pacto abarcará un mercado de aproximadamente 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en unos 22 billones de dólares, con la previsión de liberalizar la mayor parte del comercio y permitir que más del 90% de las exportaciones del Mercosur ingresen al mercado europeo sin aranceles.