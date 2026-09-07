La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva subasta de mercadería secuestrada por la Dirección General de Aduanas. En esta ocasión, ofrecerá una oportunidad única para los gamers: podrán comprar PlayStation 5 por un valor inicial de $ 350.000.

El atractivo principal de la propuesta pasa por la diferencia de precios : mientras que una PlayStation 5 nueva supera hoy el millón de pesos en el mercado , el valor de arranque de este remate es notablemente menor. Esa brecha explica el creciente interés por este tipo de oportunidades a quienes buscan valores competitivos.

Cuándo es la subasta y qué precios tendrá

El remate se realizará de forma online el próximo 24 de septiembre de 2026, desde las 11 de la mañana hasta las 15:30, y estará a cargo del Banco Ciudad. La venta quedó formalizada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Antes de anotarse conviene revisar con atención la ficha de cada consola. La normativa aclara que los equipos se comercializan tal cual están, por lo que es fundamental leer descripciones, observaciones y condiciones particulares antes de hacer una oferta.

La exhibición presencial, fijada para el 14 y 15 de septiembre en los depósitos de la Aduana, es la única instancia para ver las consolas antes de comprarlas.

Cada aclarar que cada consola parte de un valor base de $ 350.000, aunque el precio final, como en cualquier subasta, dependerá de la cantidad de interesados y de cuánto estén dispuestos a pujar durante el horario habilitado .

Gemini

Requisitos para participar de la subasta del Banco Ciudad

La convocatoria está abierta a cualquier persona que cumpla con las condiciones del remate electrónico. El primer paso es contar con un usuario en el sistema de autogestión del Banco Ciudad; luego hay que inscribirse puntualmente en la subasta de las PlayStation 5.

La fecha límite de inscripción será el 22 de septiembre a las 11 horas. En algunos casos, el banco exige además una caución previa, que implica transferir un monto y esperar la confirmación para quedar habilitado.

Paso a paso: cómo participar de la subasta

Todo el trámite se hace desde la plataforma de subastas del Banco Ciudad, sin necesidad de asistir presencialmente. Los pasos son:

Crear un usuario en el sistema de autogestión del Banco Ciudad

Buscar la subasta correspondiente a las consolas PlayStation 5

Revisar características, fotos y condiciones de cada lote

Suscribirse al remate antes de la fecha límite

Depositar la caución, si la operación lo exige

Esperar la habilitación oficial del banco

Ingresar el 24 de septiembre y ofertar de manera online

Una vez dentro del sistema, cada participante puede seguir la evolución del precio en tiempo real y mejorar su propuesta mientras la puja siga abierta. Si hay varios interesados en la misma unidad, el valor final puede escalar bastante antes del cierre.