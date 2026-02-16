Uno de los proyectos que quedó pendiente de tratamiento en el Senado en el marco de las sesiones extraordinarias es la modificación a la Ley de Glaciares. “No teníamos los votos”, se sinceró un miembro de la Mesa Política a El Cronista. Con cambios que introdujeron los gobernadores, esperan poder darle “media sanción” antes del 1 de marzo. La senadora Patricia Bullrich ve a una única próxima sesión el 26 de febrero para aprobar este proyecto, que ya tiene dictamen de comisión desde diciembre, en conjunto con los demás temas que aprobó la Cámara de Diputados esta semana: el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de la iniciativa que, tal como detalló El Cronista, empodera a los gobernadores para explotar los recursos naturales del ambiente periglaciar, con el objetivo de poder llevar adelante inversiones mineras. Con el acuerdo con Estados Unidos firmado, el proyecto se convierte en otro de los pilares para implementar el comercio estratégico. Por caso, el canciller Pablo Quirno ya anunció desde Washington DC una inversión de u$s 14.000 millones a través del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) en proyectos ubicados en El Pachón, San Juan, y Mara, en Catamarca. “A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, afirmó la Oficina del Presidente en un comunicado. El proyecto fue impulsado también por los gobernadores de la Mesa de Litio -Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta)-; sumado a aquellos que integran la Mesa de Cobre -Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan). Estos mandatarios elevaron una nota al Poder Ejecutivo pidiendo por una reforma y en ella señalaron, en línea con el oficialismo, que “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”. Pero, además, los Glaciares también se ubican en otras provincias que se verán afectadas por estas modificaciones como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén. Según pudo saber este medio, algunas de estas provincias se sumaron a la mesa de diálogo para definir la letra chica del proyecto. Fuentes del oficialismo confirmaron a El Cronista que, cuando se dieron cuenta de que no les daban los votos para aprobar la ley en la primera instancia junto a la reforma laboral, armaron una mesa técnica con senadores que representan a las provincias interesadas. En ella trabajaron el fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto; la santacruceña Natalia Gadano; la sáltela Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; y el catamarqueño radical -es decir, que no responde a Jalil-, Flavio Fama. “Ellos trabajaron modificaciones y la idea es tratarla en la misma sesión del 26″, aseguraron fuentes con diálogo fluido con el Ejecutivo. Los funcionarios consultados por este medio, si bien mantuvieron cierto hermetismo con respecto del sondeo de votación, se mostraron optimistas a que va a salir. ¿Cuáles son los puntos en disputa? La repercusión que bordea a esta temática tiene que ver con la proyección del ecosistema de los Glaciares, que son vitales para la biodiversidad y los recursos hídricos. Para eso es que en el texto buscan delimitar a una evaluación especifica de lo que significa el ambiente periglaciar. En este sentido, algunas objeciones que se dieron a conocer en el debate legislativo tuvieron que ver con la discrecionalidad que podría tener cada gobernador a la hora de decidir el alcance de la explotación minera.