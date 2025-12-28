Luego de que el Gobierno consiguiera avanzar con el Presupuesto 2026 durante este primer tramo de extraordinarias en diciembre, en la Casa Rosada preparan la hoja de ruta para febrero, la cual podría incluir algunos puntos del capítulo XI que rechazó la Cámara de Diputados en la votación en particular.

“ En febrero volvemos a presentar todo ″, aseguró a El Cronista un funcionario de alto rango que trabaja codo a codo en la negociación parlamentaria, luego de tomar la decisión de no reescribir el capítulo en el Senado para que se sancione sin cambios .

Se trata de los aspectos del Presupuesto que, en efecto cadena, fueron rechazados junto con la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. El presidente Javier Milei anticipó que iba a resignar las partidas de manera tal que se mantenga el equilibrio fiscal, que fue sancionado con una proyección del 1,5% de superávit.

Como anticipó El Cronista, la cuestión de Discapacidad y Universidades conformará una estrategia aparte para reasignar las partidas presupuestarias, modificar las leyes vigentes en pos de reducir su costo fiscal y, consecuentemente, eliminar el riesgo de que avancen las causas contra el ministro de Salud, Mario Lugones , en los tribunales.

Las opciones sobre la mesa van desde un decreto que modifique la reasignación de gastos o un proyecto de ley que recorte los artículos vigentes que el Gobierno no está dispuesto a cumplir. “Hay que priorizar la sensatez”, dicen desde Balcarce 50. “Lo lógico es que sea por ley”, avisaron desde el oficialismo parlamentario que frecuentemente choca con las ideas osadas de la Casa Rosada.

La estrategia sobre este punto, de todos modos, no está definida: el debate parlamentario generó altos niveles de costo político para los actores y se exponen a que cualquier iniciativa vuelva a ser rechazada.

Por caso, una de las cuestiones que contemplaba el capítulo rechazado era la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El artículo establecía que el ministerio de Salud y la ANDIS iban a hacerlo trimestralmente con la garantía de que, en caso contrario, se actualizarían por IPC automáticamente.

Pero mientras que en el oficialismo delinean esa estrategia, algunos ya tienen decidido insistir con aprobar los demás artículos que quedaron afuera en ese mismo capítulo. Entre ellos, la limitación del Régimen de Zonas Frías para eliminar subsidios al Gas Natural a las provincias que no cuentan con altas temperaturas -como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires-, algo de especial interés de las provincias patagónicas.

También había nuevas reglas para compensaciones y deudas del sistema eléctrico y reasignaciones con afectación en minería, entre otras cuestiones. El capítulo 11 también incluía un artículo que incorporaron a último momento con la promesa de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre la deuda de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, pero no hay garantías del Gobierno de insistir con ello.

La idea del Ejecutivo es volver a presentar esos ítems en una ley aparte o, incluso, otra posibilidad que bajaran es que se incorpore en el marco de otro proyecto de ley .

El segundo llamado a extraordinarias está previsto que sea desde el lunes 3 hasta el 27 de febrero. El temario estará principalmente enfocado en la ley de Modernización Laboral y la Ley de Glaciares, que ya tienen dictamen de comisión en el Senado. Además, este medio pudo saber que algunos gobernadores presionan para que se incluyan los pliegos de la Justicia , pero desde Casa Rosada por ahora insisten con la negativa hasta marzo.

Otro tema clave que se incluirá es el nuevo Código Penal que, en su última novedad comenzará a ser tratado en Diputados en vez del Senado , pese a que la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quería abanderarse del debut de la reforma penal de más de 900 artículos. El texto definitivo aún no se dio a conocer.

A su vez, en la Casa Rosada sondean presentar finalmente una reforma tributaria. Si bien en el proyecto laboral hay un capítulo impositivo que contempla rebajas de contribuciones patronales y reducciones en Ganancias e Internos, en el Ministerio de Economía trabajan en una segunda parte más amplia que formó parte de la negociación que llevaron adelante con los gobernadores durante el Consejo de Mayo.

Un proyecto que quedó en el tintero y probablemente reviva en febrero es el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que si bien tuvo dictamen en la Cámara baja no logró quórum para ser tratado en el recinto y se cayó luego de que el cuerpo aprobara el Presupuesto y el de Inocencia Fiscal.