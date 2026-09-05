Acorralado por la Justicia y sin acuerdo salarial, el Gobierno lleva la pelea al próximo nivel
La negociación salarial con los gremios universitarios volvió a fracasar y se ratificó la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento. Ahora la pulseada de fondo se traslada al debate en el Congreso. “Que no se vea el plan no significa que no tengamos plan”, aseguran en el Gobierno.
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