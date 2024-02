Francos sostuvo que Chubut mantiene una deuda con la Nación y le respondió tras la amenaza: "Cometería un delito"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado del Gobierno de Javier Milei en responderle la amenaza que emitió el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien aseguró que no dejaría vender petróleo y gas de su provincia mientras la Nación no corrigiera una deuda por coparticipación.

"En realidad lo que tiene la provincia de Chubut, culpa del gobernador previo, es una deuda que tenía con el Gobierno nacional y se garantizaba con los fondos coparticipables, este mes vencía una cuota y se retuvo. El Gobernador pidió una prórroga y no se le otorga porque hay un fondo fiduciario que se termina y hay que cobrar lo que se adeuda", sostuvo Francos en dialogo con LN+.

El ministro que más dialogo tiene con los gobernadores afirmó que "son acuerdos firmados que se garantizan con coparticipación, pasa con todas las provincias, se pagan con estos fondos" y agregó que, si lleva adelante la amenaza, "estaría cometiendo un delito y perjudicando a la provincia por las regalías".

Francos fue el encargado de responderle a Nacho Torres

"No tiene por qué ponerle ningún plazo al Gobierno Nacional, lo que dice que hará es ilegal, no puede entrometerse con productores privados ni en el gasoducto, no tiene herramientas legales. Cuando reflexione se dará cuenta que no lo puede hacer", consideró.

La respuesta del Gobierno a Chubut

Las palabras de Francos llegan luego de que Nacho Torres afirmara en un acto y en una carta que publicó en las redes sociales que " si el martes o miércoles de la semana próxima no está resuelto el tema, efectivamente se optará por no exportar ni un barril de petróleo ".

Tras estas declaraciones, se sumaron a apoyarlo la mayoría de los gobernadores de todos los signos políticos, distintos dirigentes y la CGT. Todos estos actores se manifestaron a favor de la autonomía de las provincias y la obligación de transferir la coparticipación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

"Hay una confrontación, el Gobierno de Milei que recién comenzaba presentó un proyecto para manejar la emergencia. Pidió facultades delegadas como pidieron todos los gobiernos anteriores y se la negaron sospechosamente. ¿Están buscando el fracaso del gobierno? falta un acomodamiento de los sectores políticos tradicionales a este proceso novedoso", sostuvo Francos sobre estos apoyos que recibió Torres.

Además, opinó que muchas provincias "sufren consecuencias por malas gestiones anteriores, se entiende, pero también hay un error histórico porque Chubut no es anterior a la Nación, es autónoma, pero no es preexistente", lanzó sobre el argumento que mantuvieron varios mandatarios provinciales.

"El Gobierno nacional está cumpliendo la ley, no se ha alejado en nada de las normas vigentes. Estamos dispuestos a seguir dialogando con los gobernadores. Pero dialogar implica dialogar sobre todo, no "dennos la plata a las provincias y ustedes se arreglan como pueden", cerró Francos.