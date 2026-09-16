El Gobierno nacional implementó una medida para moderar el consumo eléctrico y atenuar los picos de demanda en las redes.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este miércoles la Resolución 242/2026, mediante la cual fijó nuevos niveles mínimos de eficiencia energética para los equipos de aire acondicionado que funcionen en modo refrigeración con una capacidad de refrigeración de hasta 10,5 kW inclusive.

La medida, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, eleva el estándar del Índice de Eficiencia Energética Estacional (IEEE) a un valor superior a 8,50.

Eficiencia energética: a qué apunta el Gobierno

Este nuevo umbral actualiza el límite de 5,60 que había fijado la Resolución 426/2025 y sitúa a los aparatos alcanzados en la categoría de máxima eficiencia energética contemplada por la norma IRAM 62406:2019. La decisión busca profundizar el ahorro en el consumo de electricidad dentro del marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, cuya vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto 585/2026.

Es importante aclarar que esta regulación no obliga a reemplazar los aparatos ya instalados en las viviendas sino que se aplica sobre los aires acondicionados que se comercialicen y se encuentren dentro de las características técnicas contempladas por la normativa.

Tecnología inverter y picos de demanda

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el nuevo requisito impulsa la incorporación creciente de la tecnología inverter en el mercado de electrodomésticos. Este sistema permite regular la velocidad del compresor según la demanda térmica del ambiente y evita los ciclos continuos de encendido y apagado, lo que contribuye de forma directa a atenuar los picos de potencia sobre las redes eléctricas.

Asimismo, la medida se articula con los compromisos ambientales asumidos por el país en la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. En ese marco, Argentina avanza en la reconversión de la industria fabricante para reemplazar el gas refrigerante HFC-410A por alternativas de menor impacto en el calentamiento global, como el HFC-32, contando con proyectos de asistencia técnica aprobados por el Fondo Multilateral.

Desde cuándo se implementará

Para simplificar el marco legal y evitar duplicidades regulatorias, la norma ordenó la derogación del Artículo 3° de la Resolución 814/2013, concentrando el estándar técnico en un único texto normativo.