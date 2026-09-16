Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.111,8 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-ar

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 7.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

En la última sesión, la cotización del dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: seis jornadas de retrocesos seguidas de tres de recuperación y un cierre nuevamente a la baja, con saldo negativo acumulado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso sugiere una posible debilidad en la demanda de la moneda frente a otros activos.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas por la Superfinanciera. Compara la TRM y comisiones, exige comprobante y evita cambistas informales.

Prefiere transferencias y cuentas a tu nombre para reducir efectivo. Verifica la autenticidad de los billetes y cumple con las normas cambiarias para evitar riesgos y sanciones.