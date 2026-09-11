Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, colocó u$s 800 millones de capital híbrido en mercados internacionales, en una operación que recibió una demanda superior a 2,500 millones de dólares, más de tres veces el monto emitido.

A través de un comunicado, la empresa explicó que la transacción, dirigida a inversionistas institucionales bajo el formato estadounidense 144A/Reg S, contó con la participación de unos 125 inversionistas de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Asia y otras regiones.

La emisión representó la segunda incursión de Cox Asset México en los mercados internacionales de capital en menos de cinco meses. En mayo, la compañía colocó u$s 2,000 millones de deuda sénior, operación que recibió una demanda cercana a 8,000 millones de dólares, equivalente a cinco veces el tamaño inicial de 1,500 millones.

El documento detalló que el capital híbrido es perpetuo y subordinado, con un cupón inicial anual de 8.75% y una primera opción de amortización para el emisor a partir del 17 de septiembre de 2031.

Citi, Goldman Sachs y Scotiabank fungieron como coordinadores globales y colocadores, mientras que Barclays y Deutsche Bank actuaron como colocadores.

Con la cantidad recaudada, Cox destinará parte de ellos para amortizar un Term Loan de u$s 733 millones utilizado para refinanciar parte de la adquisición de Iberdrola México. Al sustituir deuda sénior por un instrumento que se contabilizará como patrimonio bajo las NIIF, la compañía espera reducir el apalancamiento neto de Cox Asset México de 4.3 veces EBITDA a menos de 3 veces.

La emisión, que forma parte de la estrategia de Cox para mejorar su perfil financiero, cuenta con una calificación “BBB-” por parte de Fitch Ratings y “Ba1″ por parte de Moody’s.

La hoja de ruta de la empresa contempla mantener la deuda neta alrededor de tres veces EBITDA y realizar una colocación de capital primario de al menos u$s 350 millones. El plan de la empresa contempla alcanzar el grado de inversión de Moody’s en 2028.

“Ser grado de inversión favorece la posición de Cox para aprovechar las oportunidades de crecimiento en México, manteniendo la disciplina financiera y el nivel de calificación crediticia como principios esenciales de su estrategia”, dijo la empresa en un comunicado.