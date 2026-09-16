El dólar presenta una cotización de 17.12 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 16 de septiembre de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.16 pesos y un mínimo de 17.13 pesos.

En el mercado del Dólar, en la última semana la cotización subió 0.76%, mientras que en el último año cayó 7.19%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un comportamiento mixto y volátil: cinco subidas y cinco caídas, con rachas de dos jornadas consecutivas en ambas direcciones y sin días planos, por lo que terminó cerca del nivel inicial.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 7.31%, es superior al 7.25% anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, considerando que el dato de 1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha estado incrementándose de forma consistente en los días recientes.

En cambio, si el dato de 1 hubiera sido negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Dólar en el mercado. En conclusión, la tendencia actual refleja un aumento en la confianza hacia el Dólar, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la economía en general.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.