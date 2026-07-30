El Gobierno de Javier Milei, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), resolvió dar de baja a una obra social y declarar a otra en situación de crisis por no cumplir con las condiciones de solvencia, capacidad de gestión y prestación.

Por un lado, el organismo decretó la baja de la Obra Social de FEDECÁMARAS , luego de que la justicia declarara su quiebra por detectar incumplimientos críticos en su funcionamiento.

El procedimiento fue publicado este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1335/2026.

En paralelo, el organismo determinó en situación de crisis a Yacimientos Carboníferos por incumplimientos administrativos, financieros y prestacionales que superan los parámetros de criticidad establecidos.

Esta medida quedó plasmada a través de la Resolución 1334/2026, también publicada en el Boletín Oficial.

Cuáles son las obras sociales afectadas

FEDECÁMARAS había sido previamente declarada en situación de crisis por la Superintendencia, que supervisó la ejecución de un plan de contingencia para monitorear su evolución. Sin embargo, durante ese seguimiento la propia obra social informó el inicio de su proceso de disolución y liquidación.

Posteriormente, FEDECÁMARAS solicitó su quiebra, que finalmente fue decretada por el juez interviniente. Frente a este nuevo escenario, la Superintendencia resolvió iniciar el procedimiento administrativo de baja previsto por la normativa vigente.

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El objetivo de esta medida es ordenar la salida de la entidad del sistema y asegurar la continuidad de la cobertura de sus beneficiarios.

Qué pasará con los afiliados

La resolución dispone que FEDECÁMARAS deberá informar a todos sus afiliados sobre su posibilidad de ejercer la opción de cambio hacia otro Agente del Seguro de Salud.

La obra social deberá asegurar la continuidad de la cobertura mientras se desarrolla el procedimiento administrativo de baja. El Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis continuará supervisando el proceso hasta su conclusión.

Respecto a Yacimientos Carboníferos, las tareas de fiscalización realizadas por la SSS detectaron incumplimientos que superan los parámetros críticos. Entre las principales observaciones se encuentran la falta de presentación de documentación contable y financiera obligatoria .

Asimismo, identificaron deficiencias en la presentación de contratos y estadísticas de prestaciones médicas, así como incumplimientos de otras obligaciones previstas por la normativa vigente en materia de atención al beneficiario.

Como consecuencia de esta situación, la Superintendencia intimó a Yacimientos Carboníferos a presentar un plan de contingencia. La entidad debe hacerlo en un plazo de 15 días.

El plan de contingencia debe incluir metas trimestrales y acciones concretas destinadas a regularizar los incumplimientos detectados y mejorar su situación institucional, económica y prestacional.

El Comité de Evaluación de la SSS será responsable de monitorear su implementación y verificar el cumplimiento de las medidas comprometidas por la entidad.

La declaración de situación de crisis constituye una herramienta prevista por la normativa para que la Superintendencia intensifique la fiscalización sobre aquellos Agentes del Seguro de Salud con indicadores críticos.

En este sentido, permite exigir acciones concretas orientadas a regularizar sus operaciones.

Ambas medidas forman parte del reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Qué deben hacer los afiliados

Los beneficiarios de FEDECÁMARAS deben realizar el cambio de obra social en los próximos días. La Superintendencia habilitará los canales para que los afiliados puedan ejercer esta opción sin demoras.

En tanto, para Yacimientos Carboníferos, los beneficiarios deben mantenerse alerta respecto al cumplimiento del plan de contingencia.

Si la entidad no regulariza su situación dentro de los plazos establecidos, la Superintendencia podría iniciar un procedimiento de baja similar al de FEDECÁMARAS.