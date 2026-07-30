Dos elementos cotidianos, una combinación simple y un alivio que muchos están probando. Esto es lo que se recomienda. (Imagen generada con IA)

La fatiga ocular se ha convertido en un mal común en la era digital. Pasar horas frente a pantallas, la falta de sueño y la exposición a ambientes secos generan una sensación de cansancio, irritación y pesadez en los ojos. Ante esta molestia, muchos buscan alternativas naturales a los productos farmacológicos.

Entre los remedios caseros más populares se encuentra la combinación de algodón y té. Una práctica sencilla que consiste en empapar discos de algodón en una infusión fría para colocarlos sobre los párpados cerrados. Pero, ¿qué hay detrás de esta recomendación? La respuesta está en las propiedades de ambos elementos.

Algodón y té frío: un aliado para la fatiga ocular

La mezcla de algodón con té actúa como una compresa fría que aporta beneficios concretos al área ocular. El té, especialmente el verde, el negro y el de manzanilla, contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Los taninos y la cafeína presentes en algunas variedades ayudan a reducir la hinchazón y a mejorar la circulación sanguínea alrededor de los ojos.

Por su parte, el algodón funciona como un vehículo suave y limpio para aplicar el líquido sobre una zona sensible. Al empaparlo en la infusión fría y colocarlo sobre los ojos cerrados, se logra un efecto calmante inmediato. Este remedio es recomendado para aliviar la sensación de ojos cansados, reducir el enrojecimiento y disminuir la inflamación de los párpados.

Fatiga visual. Un remedio natural con dos ingredientes accesibles que cada vez más personas incorporan a su rutina.

¿Cómo se prepara y aplica correctamente?

Para preparar esta compresa, se debe utilizar una infusión de té previamente enfriada. Se puede optar por bolsitas de té o té a granel. La preparación es simple: se hierve agua y se deja reposar el té durante varios minutos. Luego, se retira la bolsa o se cuela el líquido y se deja enfriar hasta que esté a temperatura ambiente o se refrigera para un efecto más descongestionante.

Una vez frío, se sumergen dos discos de algodón en el líquido y se colocan sobre los ojos cerrados. El tiempo recomendado de aplicación es de 15 a 20 minutos. Es importante no utilizar el té caliente, ya que podría causar irritación. Se puede repetir este procedimiento varias veces a la semana para obtener resultados óptimos.

¿Por qué se recomienda este remedio casero?

La popularidad de este remedio no es casualidad. Expertos en salud visual señalan que las compresas frías, en general, son efectivas para aliviar la inflamación ocular leve. El té añade un valor extra gracias a sus componentes activos. Por ejemplo, el té verde contiene catequinas y polifenoles con efectos antioxidantes y antisépticos. La manzanilla, por su parte, es conocida por sus propiedades calmantes que ayudan a desinflamar y relajar los ojos.

Sin embargo, es fundamental recordar que este es un remedio complementario. No sustituye la consulta con un especialista. Si la fatiga ocular es persistente o se acompaña de dolor, visión borrosa o secreción, se debe acudir a un oftalmólogo. Para los casos leves de ojos cansados o irritados, la mezcla de algodón y té se presenta como una alternativa accesible y con respaldo en la tradición y en la ciencia.