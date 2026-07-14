Requisitos para entrar a México, España y Estados Unidos

Cada vez son más las personas que eligen viajar al extranjero, y entre los destinos preferidos destacan Estados Unidos, México y España. Sin embargo, antes de reservar vuelos o preparar las maletas, hay un requisito indispensable que no puede pasarse por alto: contar con un pasaporte vigente.

Las autoridades migratorias indican que verificar con anticipación la fecha de vencimiento del documento es fundamental para viajar al exterior, ya que, si no cumple con las condiciones exigidas, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias podrían negar el embarque o la entrada al país.

Oficial y confirmado | México, España y Estados Unidos prohibirán el ingreso al país de ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte Shutterstock

Requisitos del pasaporte para viajar a Estados Unidos

Quienes planeen visitar Estados Unidos por turismo deben presentar un pasaporte válido durante la estancia y, en la mayoría de los casos, con una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida.

La excepción aplica para los países que forman parte del llamado “Club de los Seis Meses”, cuyos ciudadanos solo necesitan que el documento permanezca vigente durante el viaje.

Además, el documento también es indispensable para gestionar previamente otros permisos de ingreso, como la visa estadounidense o la autorización electrónica ESTA, cuando corresponda.

Qué exige México para ingresar como turista

Para entrar a México, la Secretaría de Relaciones Exteriores establece que los visitantes deben portar un pasaporte vigente al momento de ingresar al país.

No obstante, el organismo también señala que algunas aerolíneas solicitan que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses para permitir el embarque, por lo que recomienda consultar previamente las políticas de la compañía aérea con la que se viajará.

Vigencia del pasaporte para viajar a España

En el caso de España, el Ministerio del Interior indica que los viajeros deben ingresar con un pasaporte o documento de viaje válido que acredite su identidad y sea aceptado conforme a los acuerdos internacionales vigentes.

Asimismo, el documento debe conservar una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores al ingreso.

Requisitos que suelen revisar las autoridades migratorias

Además de la vigencia del pasaporte, las autoridades de distintos países suelen verificar otros aspectos antes de autorizar el ingreso, entre ellos: