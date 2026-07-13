Las autoridades migratorias de Estados Unidos intensificaron los controles sobre el cumplimiento de las normas de empleo para extranjeros. A través de investigaciones realizadas por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Gobierno puede realizar inspecciones en domicilios y lugares de trabajo cuando existen sospechas de que se violó la legislación migratoria relacionada con el empleo.

Estas acciones forman parte de las investigaciones destinadas a detectar contratación irregular, fraude documental y otros incumplimientos vinculados con la autorización para trabajar en el país.

El requisito laboral que todos deben cumplir para trabajar legalmente en el país

Toda persona que trabaja legalmente en Estados Unidos debe contar con autorización para desempeñar actividades laborales cuando así lo exige su estatus migratorio.

Asimismo, los empleadores tienen la obligación de verificar la elegibilidad de cada trabajador mediante el Formulario I-9, documento que acredita la identidad y la autorización para trabajar en el país.

Cuando las autoridades detectan indicios de incumplimiento, pueden iniciar una investigación.

Estados Unidos puede investigar a empleadores y trabajadores si existen sospechas de incumplimientos de la normativa migratoria. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

El Gobierno rastreará y visitará casa por casa a los extranjeros que no cumplan este requisito laboral

Los agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y otras agencias federales pueden realizar visitas o ejecutar órdenes judiciales en el marco de investigaciones migratorias o penales. Estas actuaciones pueden incluir:

Inspecciones en empresas

Entrevistas con trabajadores

Visitas a domicilios cuando la investigación lo justifique

Ejecución de órdenes de registro o de arresto emitidas por un juez cuando la ley así lo exige

Es importante señalar que no todas las investigaciones derivan en visitas domiciliarias, y estas no se realizan de forma automática por una simple irregularidad administrativa.

¿Los agentes están armados?

Sí. Los agentes especiales de HSI son funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y, como otros agentes federales de investigación, portan armas de servicio durante el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, su presencia armada responde a su condición de agentes del orden y no implica que todas las investigaciones representen un operativo de alto riesgo.