En esta noticia Volvió el déficit fiscal a las provincias: cuántas están en rojo y por qué

En plena caída de recaudación de las provincias, el Gobierno nacional otorgó un nuevo anticipo financiero a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe . La medida se formalizó a través del Decreto 474/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.

El Ejecutivo amplió el anticipo que ya recibía Entre Ríos —otorgado en 2025 por $ 220.000 millones— hasta una nueva suma máxima de $ 400.000 millones. La provincia ya había desembolsado la totalidad del monto original en enero de 2026.

Además, el decreto incorporó a Jujuy y Santa Fe al esquema de asistencia. Ambas provincias podrán acceder a un anticipo de hasta $ 400.000 millones cada una, según establece el artículo 2° de la norma.

La medida lleva también las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. El reintegro de los fondos deberá realizarse dentro del Ejercicio Fiscal 2026.

El ministro de Economía Luis Caputo Astarita Diego/AFS

En los considerandos, el decreto explica que los gobiernos provinciales “se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente” los compromisos más urgentes derivados de sus presupuestos.

Por ese motivo, el texto agrega que “resulta necesario procurar soluciones inmediatas” a las dificultades financieras transitorias que atraviesan esas tres jurisdicciones.

La norma se basa en el artículo 124 de la Ley 11.672, que faculta al Ministerio de Economía a otorgar anticipos a cuenta de la coparticipación federal de impuestos.

Según esa ley, los anticipos deben devolverse dentro del mes de su otorgamiento. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede ampliar ese plazo sin exceder el ejercicio fiscal en curso, como ocurre en este caso.

El decreto fija además que los montos desembolsados devengarán intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%, desde el desembolso hasta la devolución efectiva.

El reintegro se realizará mediante la retención automática de fondos coparticipables, según autoriza el artículo 6° de la norma a la Secretaría de Hacienda.

El propio decreto recuerda que, en abril de este año, el Gobierno ya había otorgado, mediante el Decreto 219/2026, un anticipo de $400.000 millones a las provincias que lo solicitaron formalmente.

Por eso, el texto sostiene que, a los efectos de “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, correspondía ampliar el monto de Entre Ríos e incluir a Jujuy y Santa Fe.

La Secretaría de Hacienda determinará el monto máximo a otorgar a cada provincia, en base a su capacidad de repago según su participación en la recaudación de tributos nacionales.

Volvió el déficit fiscal a las provincias: cuántas están en rojo y por qué

El nuevo anticipo se da en un escenario de deterioro de las cuentas provinciales. Según datos difundidos por El Cronista, basados en un informe del IARAF, el déficit fiscal volvió a las provincias en 2025.

De las 23 jurisdicciones con información disponible, solo once cerraron el año con superávit primario, frente a las veinte que lo habían logrado en 2024, según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco.

Jujuy fue una de las provincias con mejor desempeño fiscal: registró un superávit primario equivalente al 3,1% de sus ingresos totales, de acuerdo con ese mismo informe. Aun así, recibirá el nuevo anticipo financiero.