El Aeropuerto Internacional “El Plumerillo” de Mendoza tiene desde este mes un nuevo Sistema Automático de Observación Meteorológica, conocido por su sigla en inglés como AWOS. La tecnología, instalada y homologada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ya está operativa y apunta a reducir uno de los problemas más recurrentes de la terminal cuyana, que son los vuelos cancelados, demorados o desviados por condiciones climáticas adversas.

El Plumerillo es la cabecera de la Región de Información de Vuelo (FIR) Mendoza, una de las áreas estratégicas del sistema aeronáutico argentino. Y es también uno de los aeropuertos más afectados por fenómenos meteorológicos extremos, ya que la afecta el viento Zonda (que puede alcanzar ráfagas de más de 100 kilómetros por hora), el cual obliga con frecuencia a suspender operaciones durante horas, generar desvíos hacia otros aeropuertos y acumular pasajeros en la terminal. Las nieblas invernales y las tormentas estivales también suman presión sobre la operación.

Qué es el AWOS y cómo funciona

Un sistema AWOS integra una red de sensores distribuidos en posiciones estratégicas a lo largo de la pista. Cada sensor releva de manera automática y permanente variables meteorológicas y de visibilidad en tiempo real. Según el comunicado oficial de EANA, “el sistema informa el alcance visual en pista (RVR), la altura de la base de nubes, precipitaciones, viento, presión atmosférica y visibilidad”.

En términos concretos, los componentes del sistema incluyen transmisómetros para medir el alcance visual en pista, nefobasímetros —también llamados ceilómetros— que determinan la altura de la base de las nubes mediante impulsos láser, y sensores ultrasónicos de viento que capturan velocidad y dirección sin partes móviles, lo que garantiza alta disponibilidad de datos incluso en condiciones extremas.

El nuevo AWOS Mendoza.

Toda esa información llega en tiempo real tanto a las tripulaciones en vuelo, que la reciben antes del aterrizaje para tomar decisiones en la fase más delicada del vuelo, y el personal de control del tránsito aéreo, que la usa para gestionar el tráfico en el aeropuerto y su área de influencia.

Cómo funcionan los sensores en los dos extremos de la pista

Uno de los aspectos más relevantes de la instalación es que el sistema incorpora un sensor ubicado en la cabecera contraria a la empleada para los aterrizajes instrumentales. Hasta ahora, la información sobre el viento en los extremos de la pista no estaba disponible de forma simultánea. Con el nuevo esquema, tanto el personal de control aéreo como las aerolíneas que operan en El Plumerillo pueden monitorear el estado del viento en ambos extremos al mismo tiempo, lo que amplía significativamente la capacidad de anticipación ante cambios bruscos.

Eso es especialmente relevante en Mendoza, donde el Zonda puede generar variaciones abruptas en la dirección e intensidad del viento en cuestión de minutos.

Sistema AWOS

Qué cambia para los vuelos

La incorporación del AWOS no modifica los procedimientos formales de aterrizaje ni las habilitaciones de las aerolíneas, pero sí mejora la calidad de la información disponible para tomar decisiones operacionales. Contar con datos precisos y actualizados en tiempo real permite anticipar situaciones que antes solo se conocían cuando el avión ya estaba en aproximación.

En la práctica, eso se traduce en tres beneficios directos:

menos desvíos hacia otros aeropuertos por falta de información sobre las condiciones reales en pista; menor cantidad de cancelaciones preventivas; mejor gestión del tránsito aéreo en el área de influencia del FIR Mendoza.

El sistema ya fue completamente homologado bajo la normativa internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo de las Naciones Unidas que fija los estándares técnicos para la aviación civil en todo el mundo.

Según destacó EANA en su comunicado oficial, la incorporación “se enmarca en el proceso de transformación tecnológica de los servicios de navegación aérea, que fortalece la seguridad operacional, en línea con los estándares internacionales” del organismo.

Expansión aérea desde el interior

Según datos oficiales, las frecuencias internacionales semanales operadas desde el interior del país pasaron de 85 en 2023 a 170 en mayo de 2026, y actualmente existen 15 nuevas rutas internacionales desde provincias argentinas hacia destinos del exterior incorporadas durante la actual gestión.

En este escenario de expansión y de incorporación de nuevas tecnologías a los aeropuertos, también se analiza la posibilidad de que aerolíneas internacionales operen vuelos directos entre Madrid y Mendoza, sin escala en Buenos Aires, tras el acuerdo firmado entre las autoridades aeronáuticas de Argentina y España.