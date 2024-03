Por orden directa del presidente Javier Milei , desde mañana los militares se involucrarán de lleno en el apoyo a las fuerzas de seguridad para el combate contra el narcotráfico puntualmente en Santa Fe, aunque el plan de despliegue de las Fuerzas Armadas es mucho más ambicioso y se extenderá a todo el país.

Según los detalles del plan de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a la Gendarmería y la Policía Federal que será presentado mañana y que acodaron los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, la intención del Gobierno es que los militares coordinen un despliegue de equipamiento, radarización, helicópteros, drones y aviones para apoyar a las fuerzas de seguridad en Rosario desde mañana.

No habrá traslado de militares a Santa Fe, al menos por ahora. De hecho, en la resolución 2024-107 APN que se firmó el viernes para conformar el Comité de Crisis para la situación de Santa Fe figura la Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria como parte del refuerzo en Rosario. Pero no aparecen las Fuerzas Armadas como parte del despliegue de uniformados en ese territorio.

No obstante, El Cronista pudo saber que las Fuerzas Armadas reforzarán con traslado de uniformados en toda la frontera norte del país como medida concreta de frenar el ingreso de eventuales grupos de narcotraficantes o contrabando de drogas.

Violencia en Rosario

La situación de escalada de la violencia narco en Santa Fe se potenció en los últimos días con el crimen de dos taxistas y una balacera contra un colectivero en medio de un enfrentamiento de bandas de narcos. Ante este clima de violencia el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decretó el estado de alerta y llamó a Bullrich para requerir mayor apoyo nacional en el combate contra los narcotraficantes.

Según explicó a El Cronista un ministro del Gobierno nacional el plan de despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a las fuerzas de seguridad ya está listo y empezará a ponerse en marcha desde mañana en las calles de Rosario pero se hará extensivo a todo el país.

"Hay intención clara de que las Fuerzas Armadas ayuden a combatir el narcotráfico y una decisión del Presidente para que así sea dentro de la ley ", dijo otro funcionario de jerarquía de la Casa Rosada.

El plan de apoyo militar en el contexto del Comité de Crisis contemplará una colaboración en la logística de las Fuerzas Armadas en lo que hace a traslado de drones, radares móviles, helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea, camionetas multipropósito y equipamiento de asistencia móvil .

No obstante, tanto en el Ministerio de Defensa como en Seguridad ratificaron que "no habrá traslado de uniformados militares" a Santa Fe, al menos por ahora. La intención de Bullrich y Petri es incrementar por el momento la presencia de efectivos de Gendarmería en Rosario pero no de militares.

Límites de la ley

Por otra parte, se supo que la Fuerza Aérea podría ayudar en el traslado de detenidos, contribuir a la logística de la Gendarmería en los vehículos y aporte de información con radares móviles o drones.

La resolución del Gobierno para poner en marcha este plan adelanta que solicitarán al Ministerio de Defensa, que conduce Petri, el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones en el marco de la ley de Seguridad Interior, en los términos del artículo 27 de la Ley 24.059. Es decir, sólo limitados para el apoyo logístico.

Desde el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que lidera el brigadier Xavier Julián Isaac dejaron en claro que los militares actuarán "dentro de la ley con todo, fuera de la ley nada".

De esta manera, allegados a Isaac remarcaron a El Cronista que la ley de Defensa nacional es clara en este aspecto y dice que "el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria , en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior".

En esta misma línea de análisis, el ministro Petri había explicado a este medio en una entrevista publicada hace 10 días que "el apoyo y la complementación de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad para el combate al narcotráfico se hará en el marco de la ley. Es que nuestras Fuerzas Armadas deben apoyar en los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico por ejemplo", dijo.