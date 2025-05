El Gobierno confirmó que eliminará aranceles de importación a los celulares

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno eliminará, por decreto, los aranceles de importación a los celulares.

La publicación en el Boletín Oficial se hará efectiva a partir de este jueves o viernes, según indicó el candidato a legislador de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

"Esto se va a producir en dos etapas. En la primera, se van a bajar los aranceles del 16% al 8% y tendrán un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto", señaló. Asimismo, confirmó que, "en la segunda etapa, se eliminarán los aranceles a 0% y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene".

No obstante, Adorni también mencionó que "se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados, entre otros productos (del 19% al 9,5%)". En tanto, para los artículos producidos en Tierra del Fuego, la baja será del 9,5% al 0%.

Al respecto de las nuevas medidas que impulsará la administración de Javier Milei, el vocero enumeró las diferencias de precios entre la Argentina y otros países.

"Hoy, en Argentina, un celular con tecnología 5G cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos. Había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular. Aún así, le salía más barato que comprarlo en Argentina. Un celular de alta gama cuesta en la Argentina u$s 2566, en Madrid u$s 1290, en Santiago de Chile u$s 1147, en Londres u$s 1143 y en Nueva York u$s 1011".

Adorni reiteró que, mientras se mantenga el superávit, el Gobierno seguirá con la baja de impuestos

En base a cálculos oficiales, precisó que una computadora tiene un costo de u$s 1931 en el país, mientras que en Chile el precio equivale a poco más de u$s 900 .

Y remarcó: "Con el total de esta baja impositiva, se estima que los precios de los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de un 30%. Esto va a equiparar a la Argentina con los precios de los países vecinos".

Incluso, Adorni reiteró que, a medida que se consolide el superávit fiscal -una de las anclas del Gobierno-, se seguirán bajando impuestos. "El Gobierno bajó 19 impuestos, que equivalen a 2,5 puntos del PBI", puntualizó.