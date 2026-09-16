La Fuerza Aérea Argentina se prepara para incorporar la semana próxima una nueva tanda de seis aviones de combate F-16 , como parte del acuerdo firmado con Dinamarca para modernizar la flota militar argentina.

“ Llega la semana que viene la segunda tanda de los F-16 ″, confirmó este miércoles el ministro de Defensa, Carlos Presti, en declaraciones a Radio Rivdavia.

Esta segunda entrega estará integrada por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, que se sumarán a las seis unidades que ya llegaron al país.

Los seis F-16 llegarán a la Argentina en los próximos días, tal como estaba previsto, luego de realizar escalas técnicas en España y Brasil.

Para el traslado está contemplado además el apoyo de aeronaves cisterna estadounidenses para realizar reabastecimiento en vuelo.

Con esta nueva tanda, la Fuerza Aérea Argentina pasará a contar con 12 F-16, mientras continúa el cronograma para completar las 24 aeronaves contempladas en el acuerdo con Dinamarca.

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El ministro explicó que la “Argentina en estos momentos está adquiriendo material de fusiles”, y mencionó además de los F-16 a “los 407, P-3 Orion, Black Hawk y también los Strykers”.

Presti: “El reclamo por Malvinas es por vía diplomática y pacífica”

“Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa , nada más. Tenemos claro que el reclamo de nuestra soberanía en las Malvinas va por vía diplomática y pacífica”, aclaró el funcionario, en medio de la escalada de la tensión con Reino Unido por las islas.

“Es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”, agregó.

En tanto, Presti anticipó que los Black Hawk adquiridos a Estados Unidos llegarán en dos tandas, en el primer y en el segundo trimestre del año que viene.

Cuándo comienza la construcción de la base naval en Ushuaia

Carlos Presti se refirió también a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego, que empezará en enero de 2027 según confirmó.

“Ya en enero arrancamos con la construcción de la base. La semana pasada estuve en Ushuaia y no había nada, solamente un monolito y un contrapiso de cemento. Fuimos con unas carpas a instalarnos al lugar donde va a estar la base y en enero empezaremos las obras”, relató.

“Nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a tener una una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina”, planteó el funcionario.

F-16: el caza supersónico que llega a Argentina

El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate supersónico desarrollado en Estados Unidos y utilizado por numerosas fuerzas aéreas del mundo.

Una de sus principales características es su velocidad, que puede superar los 2.000 kilómetros por hora .

Los aviones adquiridos por Argentina provienen de Dinamarca y recibieron actualizaciones bajo el estándar MLU (Mid-Life Update), que permite mejorar sus sistemas y capacidades operativas.