El proceso tendrá una nueva etapa en 2027, mientras el Gobierno analiza las condiciones del acuerdo (Fuente: Saab).

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Colombia ya puso en marcha uno de los procesos de modernización militar más importantes de los últimos años. La adquisición de 17 aviones de combate Gripen E/F, destinados a reemplazar de manera progresiva a los Kfir, continúa su curso y tendrá nuevos movimientos financieros y contractuales a partir de 2027 .

El negocio fue firmado entre el Estado colombiano y Saab en noviembre de 2025. La compañía sueca confirmó que el pedido corresponde a 15 aeronaves Gripen E y dos Gripen F, junto con equipos, entrenamiento, servicios y otros componentes necesarios para la operación de la nueva flota.

La compra abrió un debate político y económico en el país, especialmente por el valor total de la operación y por las dudas que surgieron sobre las condiciones pactadas. Ahora, con un nuevo Gobierno, la discusión se concentra en determinar si es posible revisar algunos aspectos del acuerdo sin afectar el proceso de renovación de la aviación de combate.

¿Qué pasará en 2027 con la compra de los aviones Gripen para Colombia?

El año 2027 aparece como una fecha importante dentro del desarrollo financiero del proyecto. Según lo informado por el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el proceso ya registró un primer pago y los desembolsos posteriores hacen parte de la estructura financiera prevista para los próximos años.

El 2027 marcaría una nueva fase en el cumplimiento de los compromisos económicos establecidos para incorporar las aeronaves.

La compra está respaldada por mecanismos de financiación y vigencias futuras, por lo que la ejecución del proyecto se extenderá durante varios años. La entrega de los aviones, además, está programada de manera gradual hasta 2032.

¿Cuántos aviones Gripen compró Colombia?

Colombia adquirió un total de 17 aviones de combate Gripen E/F.

La distribución prevista para la nueva flota será la siguiente:

15 Gripen E de un solo asiento.

2 Gripen F con dos puestos.

Equipos y sistemas asociados.

Entrenamiento para pilotos y personal técnico.

Servicios de soporte.

Armamento contemplado dentro del programa.

El objetivo principal es comenzar el reemplazo de los aviones Kfir, que han sido durante décadas una de las principales plataformas de combate de la aviación militar colombiana.

La llegada de los nuevos cazas supondría un salto tecnológico para la Fuerza Aeroespacial Colombiana , especialmente por las capacidades de sensores, comunicaciones y combate que incorpora la nueva generación del Gripen.

¿Qué velocidad alcanzan los nuevos aviones de combate Gripen?

Uno de los datos que más llama la atención sobre el Gripen E es su capacidad para superar ampliamente la velocidad del sonido.

La aeronave puede alcanzar una velocidad máxima cercana a Mach 2, lo que equivale aproximadamente a 2.400 kilómetros por hora, dependiendo de factores como la altitud y las condiciones de vuelo.

Esta capacidad convierte al Gripen en un avión diseñado para responder a diferentes tipos de misiones, desde operaciones de defensa aérea hasta tareas de vigilancia y combate.

Sin embargo, la velocidad no es el único elemento que diferencia a estas aeronaves. El proyecto también apunta a contar con aviones capaces de mantenerse disponibles y regresar rápidamente a una nueva misión después de aterrizar.

¿Por qué el Gripen puede volver rápidamente al aire después de una misión?

Uno de los conceptos centrales detrás del diseño del Gripen es reducir el tiempo necesario para preparar nuevamente la aeronave.

El avión fue desarrollado con una filosofía de operación que busca facilitar las tareas de mantenimiento, abastecimiento y preparación entre misiones. Esto permite que, una vez finalizado un vuelo, la aeronave pueda ser revisada y acondicionada para volver a operar en un periodo reducido.

Además, el Gripen cuenta con capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, una característica que permite ampliar el tiempo de operación sin necesidad de regresar inmediatamente a tierra.

La posibilidad de recibir combustible durante una misión representa una ventaja importante para las operaciones aéreas, ya que aumenta la autonomía y permite mantener la aeronave en el espacio aéreo durante más tiempo.

¿Se puede cancelar o reversar el contrato de los Gripen?

Este es uno de los principales interrogantes que surgieron tras el cambio de Gobierno.

Pedro Sánchez sostuvo que el acuerdo ya generó compromisos para Colombia y que no se trata de una decisión que pueda dejarse sin efecto de manera automática. El contrato fue firmado y su ejecución involucra obligaciones jurídicas y financieras entre las partes.

No obstante, el nuevo Gobierno ha planteado la posibilidad de revisar las condiciones del negocio, especialmente en asuntos relacionados con el costo final, la financiación y los beneficios que Colombia recibiría como parte de la cooperación industrial.

Una eventual revisión sería diferente a una cancelación. Para modificar aspectos de un acuerdo de esta magnitud sería necesario abrir conversaciones con las partes involucradas y establecer nuevos términos que fueran aceptados dentro del marco contractual.

Por ahora, el reemplazo de los Kfir continúa siendo una necesidad estratégica para el país y los Gripen siguen siendo el eje del proyecto de renovación de la aviación de combate.

¿Cuándo llegarán los aviones Gripen a Colombia?

La programación anunciada para el contrato establece entregas entre 2026 y 2032.

El proceso será gradual y dependerá del cronograma de producción, entrega, capacitación y puesta en operación de cada una de las aeronaves.