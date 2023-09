El Gobierno chaqueño denuncia errores en la medición de pobreza del INDEC

El Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos del Chaco (IPECD) advirtió sobre la posibilidad de que exista un error en la medición utilizada para calcular el índice de pobreza e indigencia que difundió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dirigido por Marco Lavagna. Por ello, el organismo provincial prepara una presentación formal ante el instituto nacional para la revisión de la metodología instrumentada.

"Es fundamental que contemos con un sistema de medición actualizado y transparente, para llevar información precisa a la población. Este tipo de variaciones tan llamativas nos impulsan a pedir que se revisen los mecanismos utilizados en los últimos meses", remarcaron desde la entidad provincial chaqueña que preside Alejandro San José.

Según el índice publicado, de los 31 aglomerados urbanos que releva la entidad, el que reveló un porcentaje de pobreza más elevado habría sido el Gran Resistencia, con un 60,3% de pobres.

Si bien la tendencia en alza se mantuvo en todo el país, a los especialistas les llamó la atención la elevada cifra que sitúa a la capital chaqueña como la ciudad más afectada, sobre todo si se la compara con otras ciudades del NEA, con las que comparten estructuras regionales que definen como "prácticamente idénticas" y que son sometidas a un mismo contexto inflacionario.

El director del INDEC, Marco Lavagna

"Es llamativo el sesgo que se registró en la medición publicada por el INDEC, especialmente entre algunas de las provincias del NEA, que comparten similitudes geográficas, de idiosincrasia y de distribución económica y que hasta el momento habían presentado estrecha similitud", señalaron.

En tanto, llamó la atención de los especialistas del instituto chaqueño que los índices de pobreza e indigencia de la provincia vecina de Corrientes se encuentren incluso por debajo de los indicadores nacionales. Y advirtieron que estas últimas cifras "no corresponden con otras mediciones realizadas incluso por la misma entidad" y que ubican a Chaco por sobre los guarismos correntinos.

"Chaco supera a Corrientes en la creación de Empleo Privado Formal y también en la percepción promedio que reciben las y los empleados. Además, en relación a la población, presentamos una mayor cantidad de trabajadores tanto en el sector privado como en el público", sostuvieron.

En este sentido remarcaron que "no se encuentra lógica alguna para los cambios en los indicadores de pobreza entre estas provincias que presentan similares condiciones en su estructura de empleo, remuneraciones, viviendas y población".

La comparación entre los números de Chaco y Corrientes publicados por el INDEC

"Es fundamental que el INDEC que revise su metodología y los parámetros mínimos de representatividad de sus muestras y cobertura de las respuestas obtenidas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el cálculo de los indicadores socioeconómicos que resultan de ella, es por eso que realizaremos una presentación formal para que revisen su metodología y así monitorear si se registraron inconsistencias", concluyeron.

En sintonía con lo que alega el instituto de estadísticas chaqueño, en marzo de 2022 el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se había mostrado crítico hacia los números de pobreza en su provincia publicados por el INDEC.

"Yo no creo en ese número: puede haber un error censal porque según nuestros números estamos en 41% de pobreza", dijo en esa ocasión, y remarcó que "la situación no está fácil y no puede ser que bajemos 15 puntos en este difícil contexto económico y de inflación".

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés

"Ojalá pudiéramos comunicarle a la gente que bajamos 15 puntos la pobreza, pero esa no es la realidad que tenemos en nuestra provincia", declaró por su parte Carlos Vignolo, ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes.

En respuesta, desde el instituto dirigido por Marco Lavagna comentaron entonces que estaban "estudiando el tema de Corrientes y, en caso de ser necesario, enviar una misión técnica a la provincia. De todos modos, llegado el caso de que haya un cambio, no impactaría en los datos a nivel nacional".