Control de tránsito en vía urbana: agentes verifican la vigencia del SOAT a conductores de carros y motocicletas en Colombia.

La actualización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026 ya entró en vigencia en Colombia y define cuánto debe pagar cada propietario de vehículo para circular legalmente en el país. Este seguro cubre gastos médicos y atención de víctimas en accidentes de tránsito y es obligatorio para todo tipo de automotores que circulen por vías públicas.

Tener el SOAT al día no solo es un requisito legal, sino una forma de protección para usted y otras personas en caso de siniestro. Asimismo, las autoridades de tránsito utilizan un simulador oficial que permite consultar los precios según el tipo de vehículo, cilindraje, años de uso y otras características.

SOAT 2026: precios oficiales y cómo calcular cuánto pagar

A partir del 1° de enero de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó los topes máximos de las tarifas del SOAT que las aseguradoras pueden cobrar. Las tarifas se ajustan según el tipo de vehículo y el nivel de riesgo asociado a su uso.

Para calcular el valor exacto que debe pagar por su SOAT 2026, la entidad habilitó un simulador en línea donde se ingresan datos como el tipo de vehículo, modelo y cilindraje. Este sistema entrega el valor final, incluyendo aportes obligatorios como el porcentaje destinado a salud (ADRES) y la tasa para el RUNT.

Los precios varían ampliamente. Por ejemplo, para motos pequeñas y medianas los valores aproximados son: motos de menos de 100 cc desde alrededor de $124.100 COP, entre 100 cc y 200 cc cerca de $343.300 COP y motos de más de 200 cc cerca de $761.400 COP. Para carros particulares y camionetas, los precios dependen de la cilindrada y antigüedad del vehículo, y suelen oscilar entre varios cientos de miles hasta más de un millón de pesos.

Consultar el valor oficial y personalizado para su vehículo es una buena práctica antes de comprar o renovar el SOAT.

SOAT obligatorio: el seguro debe estar vigente para circular y evitar multas e inmovilización del vehículo. ChatGPT

¿Dónde comprar el SOAT 2026 más barato y seguro?

La tarifa del SOAT es regulada y tiene un tope máximo fijado por la Superintendencia Financiera, lo que significa que no puede costar más de lo autorizado para cada categoría de vehículo.

No obstante, hay varias opciones para adquirirlo de forma segura y a precios competitivos:

A través de aseguradoras autorizadas : como Seguros Bolívar, AXA Colpatria, Liberty, Seguros del Estado o Mundial, entre otras.

Sitios web oficiales o plataformas en línea que permiten calcular y pagar el SOAT digital.

Aplicaciones móviles vinculadas a las aseguradoras, que suelen ofrecer el mismo precio oficial sin costos adicionales por intermediación.

Evite ofertas sospechosamente bajas en plataformas que no estén reguladas o no pertenezcan a compañías de seguros vigiladas, ya que pueden tratarse de fraudes o pólizas falsas.

¿Qué pasa si no tienes el SOAT vigente?

Circular sin el SOAT vigente o con este vencido es considerado una infracción grave según el Código Nacional de Tránsito. La sanción equivalente corresponde a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que representa una multa de aproximadamente más de $1.700.000 COP en 2026, dado el nuevo salario mínimo del año.

Además de la multa económica, las autoridades de tránsito están facultadas para inmovilizar el vehículo hasta que se presente un SOAT válido. Esto puede implicar costos adicionales, como el traslado en grúa y el pago por estancia en patios o depósitos, que se suman al desembolso total.

La multa por no tener el seguro al día se calcula año a año con base en el valor del salario mínimo y puede ser significativa. Por esta razón, es fundamental verificar la vigencia del SOAT antes de salir a la vía para evitar sanciones costosas.