El Gobierno acelerará el reemplazo de Alejandra Monteoliva en Seguridad para la semana que viene, antes del recambio legislativo, pero dejarían la llegada oficial del militar Carlos Presti en Defensa para el 10 de diciembre, según pudo confirmar El Cronista.

Como contó este medio, la idea del Gobierno era que las juras ministeriales sean antes de que el presidente Javier Milei viaje rumbo a Estados Unidos . El primer mandatario tiene programado un viaje el jueves próximo para participar del sorteo de estadios del Mundial de Fútbol 2026 en Washington DC el viernes 5 de diciembre.

De esta manera, El Cronista pudo confirmar de diversas fuentes oficiales que el Gobierno agendó para el martes 2 de diciembre la jura de Monteoliva, secretaria de Seguridad Nacional que pasará a comandar la cartera en reemplazo de Patricia Bullrich, senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires.

No es así el caso de la jura de Presti en Defensa, según pudo reconstruir este medio. “Tal vez jure el 10 de diciembre directamente”, especulan desde el sector. El jefe del Estado Mayor Conjunto todavía aguarda resolver cuestiones internas en la cúpula militar y no asoman resolverse antes que Petri tome su lugar en la Cámara de Diputados.

Ya habían adelantado que el mendocino electo podría no participar de la jura agendada para el próximo miércoles 3 de diciembre en la Cámara baja porque ese día tenía planeado presentar los primeros Strykers que la Argentina le compró a Estados Unidos -se tratan de vehículos de guerra para el Ejército-.

Además, se suma también que el próximo viernes 5 deberá recibir en la ciudad Río IV en Córdoba a los aviones F-16 que compró de Dinamarca.

Con todo, otra cuestión clave que traba la agenda es la elección del próximo jefe de Estado Mayor Conjunto (EMCO). La idea es que Petri le tome juramento a la nueva cúpula militar antes de que deje su cargo para que no tenga que hacerlo Presti, quien actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor General del Ejército, una de las tres fuerzas del órgano militar.

Las otras ramas que lo componen son la Armada, de donde se desprende el actual jefe del EMCO, Xavier Isaac, y la Fuerza Aérea. Desde el sector son reacios a que, si el Ejército vuelve a tomar el mando en el EMCO, el exjefe del Ejército sea quien le tome juramento. Aún la negociación no está saldada y en Defensa apuran esa definición para antes del 10 de diciembre, según pudo saber El Cronista.

En tanto, los flamantes funcionarios ya inauguraron su lugar en el Gabinete en la primera reunión que se llevó a cabo esta semana en la Casa Rosada. Asimismo, Bullrich ya se puso el traje de jefe de bloque de La Libertad Avanza y, además de haber entablado reuniones con diputados opositores para orquestar alianzas, este jueves volvió a presidir una reunión de bloque en el anexo del Senado.