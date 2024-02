El gas aumentará en abril: cómo cambian los subsidios, subas y usuarios alcanzados

Por estas horas, el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, definirá el aumento de la tarifa de gas y cómo será el nuevo esquema de subsidios energéticos para los consumidores, que implicará cambios para más de 10 millones de usuarios. De momento, la Secretaría de Energía definió que la suba del gas llegue en abril, aunque la fórmula de indexación mensual de las facturas para las empresas energéticas deberá esperar.

En cuanto al nuevo esquema de subsidios, se prevé que se eliminen los 6 sistemas vigentes, que agrupan a la tarifa social, zonas frías y esquemas para pymes, por lo que llamarán una nueva canasta básica energética.

Después de la definición sobre el futuro de las tarifas de electricidad, la cartera que comanda Eduardo Rodríguez Chirillo analiza por estas horas qué pasará en el caso del gas. La información oficial hasta el momento es la que publicó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en el Boletín Oficial, que anticipa el cuándo de los aumentos, pero todavía no está definido cuánto.

Los aumentos en el gas se aplicarán en el mes de abril: el ENARGAS dio por válida la última audiencia pública, y la aprobación de las tarifas transitorias para los segmentos de transporte y distribución estarán vigentes "dentro de los 30 días hábiles", dice la publicación oficial, realizada el jueves pasado. Fuentes del sector privado comentaron: "Eso nos da que desde el primero de abril regirán los aumentos, por lo que esperamos la publicación de los nuevos cuadros tarifarios para marzo".

La hora de ruta de los subsidios

Así, las subas llegarán 2 meses más tarde que la expectativa del sector, que lo esperaba para febrero, dado que la audiencia pública se realizó a principios de enero.

En tanto, lo que se definirá recién a partir de julio es la fórmula de indexación de las tarifas de gas, que establecerá cómo se aumentarán las facturas todos los meses. El ENARGAS consideró que la determinación de un índice de actualización mensual necesita de "análisis adicionales", por lo que se conocerá recién en "90 días hábiles".

Las empresas habían pedido que se actualicen por el índice de inflación mayorista (IPIM) del Indec. En el caso de la electricidad, el Gobierno definió que ese índice de actualización mensual se base en la variación de la inflación mayorista y minorista, pero también de la variación de los salarios.

Lo que todavía no está definido es de cuánto será el aumento. En el staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que rondará el 150%. En el caso de la electricidad, decía que iba a ser del 200%, similar a lo que se confirmó días más tarde de la publicación del documento.

De todos modos, desde la Secretaría de Energía aseguran que "todavía no está definido el aumento". En la única entrevista pública que dio de momento Chirillo (en radio Mitre), anticipó que no está determinado, dado que están analizando cómo será el diseño: "La tarifa puede ser plana y seguir las estaciones, para que los precios no sean distintos en verano y en invierno. Estamos en elaboración", afirmó.

Según la consultora Economía y Energía, los aumentos podrían trepar hasta el 700% de cara a abril, si se convalidara la quita total de subsidios al precio de gas PIST, y los pedidos de actualización del 500% que hicieron las compañías de transporte y distribución. Según pudo saber este diario, el Gobierno no convalidará esos requisitos.

Cambios en subsidios y la canasta básica energética

El futuro de los subsidios energéticos se definirá a partir del 29 de febrero, cuando se realice la audiencia pública. De todas formas, de cara a la convocatoria, Energía publicó en su sitio una seria de informes que anticipa algunos detalles de cómo será el nuevo esquema.

Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía de la Nación

Para recibir un subsidio, habrá criterios de exclusión, como, por ejemplo, quienes tengan un barco, un avión, un auto de menos de 5 años o más de dos inmuebles, quedarán afuera. Luego, se aplicará una Canasta Básica Energética (CBE), que indicará los "consumos mínimos necesarios para la subsistencia", y variará según la cantidad de personas en un hogar y la zona del país donde vivan. El subsidio será directo a la familia, en línea con el modelo que se aplica en Estados Unidos, indican los documentos.

Así, la nueva fórmula para obtener el subsidio será: "Cuando la CBE represente más que un porcentaje a determinar del ingreso registrado del hogar 2) El monto a subsidiar será siempre un porcentaje de la CBE necesario para garantizar que la misma no exceda el porcentaje del ingreso total del hogar".

Chirillo anticipó que el porcentaje del ingreso que no podrá superarse será del 10%.

Esto implicará un cambio en los subsidios para millones de personas: en la actualidad, el programa hogar de garrafas lo reciben 3,6 millones de usuarios, la tarifa social de gas por red más de 1 millón, el régimen de zonas frías alcanza a 4,3 millones, y en la segmentación de luz reciben subsidios casi 11 millones de usuarios, mientras que en la de gas lo reciben 5,6 millones de usuarios (son los catalogados como N2 y N3).