El FMI revisa la inflación del acuerdo con Argentina: el balance fiscal, bajo la lupa

"El crecimiento del año pasado fue de 6,8% en la región pero no esperamos que esto vuelva a ocurrir, el crecimiento está desacelerando", indicó el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) Ilan Goldfajn, en línea con la advertencia de "riesgos inusualmente altos" para la región. Por la inflación, indicó que las estimaciones del programa con la Argentina puede cambiar .

Tras su paso por Washington DC, el ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó que no habrá cambios en las metas del programa . El director del FMI hizo una aclaración sobre ese punto: las metas -fiscal, monetaria, de reservas- no cambian. Pero el rango de inflación entre 38 y 48% es una estimación y eso puede cambiar por el contexto internacional.

El FMI alerta que la región enfrenta riesgos "inusualmente altos": qué dice sobre impuestos extra y el desacople de precios



Un segundo semestre más complicado, con viento de frente externo e interno



En ese marco, Goldfajn enfatizó que la inflación es "un problema en sí mismo". "La región tiene una memoria de larga inflación y cuando el shock inflacionario pasa después de una alta inflación, eso genera riesgos" , remarcó el ex presidente del Banco Central de Brasil.

El FMI llama a sostener a los sectores más vulnerables en la crisis. "La inflación de los pobres es 3 o 4 puntos más alta que la de los ricos, por los precios de la comida y la energía para el transporte", remarcó el director regional.

Tras la reunión con Georgieva, Guzmán aseguró que no habrá cambios en las metas

Más del 40% de los países reaccionó con alguna medida. En línea con el blog que publicó el FMI, Goldfajn remarcó que "si hay seguridad social, hay que proteger a los pobres y permitir que los precios reaccionen a los precios internacionales". Pero aclaró que "la palabra clave es temporario, por los costos fiscales" que generan las medidas.

la revisión de números con argentina

"En Argentina hoy el nombre del juego es implementación ", recordó. "Las revisiones son normales en todos los programas. Estamos priorizando las medidas para que las metas se cumplan", detalló.

Sin freno, la inflación de alimentos alcanzó un récord de los últimos cinco años



Importaciones: los industriales advierten por problemas de producción y esperan definición del BCRA



"Las metas no van a cambiar y vamos a trabajar con las autoridades argentinas para que las puedan cumplir. Hubo reuniones en Washington y esperamos finalizar la revisión en mayo ", agregó Goldfajn en conferencia de prensa tras la presentación del panorama para América latina. "No dije que no iba a haber cambios en las estimaciones, en las revisiones se analizan los supuestos", indicó a El Cronista.

el balance fiscal y la jugada contable del tesoro

El Tesoro contabiliza entre los ingresos del balance fiscal las rentas de propiedad estimadas por las colocaciones de bonos y letras del Tesoro, un punto que el año pasado sumó 0,3% del PBI a favor.

La meta trimestral de déficit primario contemplada en el acuerdo con el FMI que marca un rojo máximo de $ 222.300 millones se cumplió "gracias a la contabilización de rentas de la propiedad del Tesoro por más de $ 100.000 millones en marzo y $ 120.000 millones en todo el trimestre (0,16% del PBI)", según detalló la consultora Equilibra.

El Gobierno cumple la meta fiscal con el FMI pero con un rojo clave, una ayuda contable y presión a futuro



"Estas rentas de la propiedad surgen de la diferencia entre el valor efectivo y nominal adjudicados en las licitaciones de deuda en pesos del Tesoro generadas en las reaperturas con precio de corte sobre la par", explican los economistas.



Sobre si esta jugada contable será aceptada por el Fondo Monetario, Goldfajn indicó que "el objetivo es encontrar las medidas para que asegurar que los objetivos se cumplan" pero aclaró que " se están mirando todas las medidas , estamos en el medio de las conversaciones", de cara a la primera revisión.

El año pasado sumaron 0,3 puntos del producto y este año serían más del doble, estimó Equilibra, que planteó sus dudas sobre el aval del FMI a esa contabilización dentro de los ingresos de Sector Público No Financiero.