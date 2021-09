El FMI evita la crisis política: cómo sigue la negociación por el acuerdo

En medio de la crisis política del Frente de Todos y tras la presentación del Presupuesto 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que las negociaciones siguen para llegar a un acuerdo pero no hay fechas previstas.

Así lo señaló el vocero del organismo, Gerry Rice, que retomó sus habituales conferencias de prensa después del receso de verano boreal. Sobre la presentación del Presupuesto, el FMI también evitó comentarios sobre las cifras incluyen un crecimiento del 4%, inflación del 33% y un dólar a $ 133 a fin del año próximo .

"No comentamos en eventos políticos. Continuamos el trabajo con el Gobierno para llegar a un acuerdo. Nuestra meta sigue siendo ayudar a la gente de la Argentina ", remarcó Rice sobre la relación con la Argentina.

Luis Cubeddu, Julie Kozack, Martín Guzmán y Sergio Chodos negocian el acuerdo

El Fondo volcó u$s 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) por la pandemia a todos los países miembro y la Argentina recibió u$s 4.300 millones que serán utilizados para pagar los vencimientos de este año con el organismo hasta que no haya un acuerdo. El Gobierno espera que puedan ser más.

En ese marco, sobre el reparto de los DEG de los países ricos para otros de menores ingresos, el FMI remarcó que hay varias opciones pero consideró que la creación de un Fondo de Resiliencia puede avanzar. Sobre la posibilidad de que sean canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo, indicó que podría no ser la alternativa a seguir.

sobretasas

En cuanto a las sobretasas que el ministro de Economía, Martín Guzmán , reclamó bajar, Rice aseguró que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, está avanzando con el proceso. Se prevé que podría haber una reunión informativa en el próximo encuentro del board. "El objetivo es transmitir la visión de nuestros asesores para que sea puesta a consideración en una reunión formal", explicó Rice.

La semana pasada Guzmán consideró que el FMI debía acelerar esta definición . Para la Argentina en un acuerdo especial como el que representaría un EFF -acuerdo de facilidades extendidas- para refinanciar los u$s 44.500 millones del Stand-By, implica un sobrecosto de u$s 1.000 millones anuales que puede crecer.

La "salida a la portuguesa" con el FMI, tasas y el debate por los DEG, ejes en Lisboa

Venezuela sin DEG

Por otra parte, Rice aseguró que hay "falta de claridad en la comunidad internacional sobre el reconocimiento del Gobierno de Venezuela y por lo tanto no puede acceder a las líneas del FMI", lo que incluye también el reparto de DEG que se distribuyeron entre todos los países miembro el 23 de agosto pasado.

De la misma forma, el programa con Afganistán también se puso en espera y no puede acceder a recursos del FMI hasta que no se defina la situación del Gobierno, según indicó el vocero.