El FMI destacó los "esfuerzos" para restaurar la estabilidad macroeconómica

En su primera visita a Argentina, Gita Gopinath, una de las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitó al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.

Allí, Caputo expuso los principales lineamientos del plan económico: mostró los números de desaceleración de la inflación y sostuvo que, pese a la caída del proyecto de ley ómnibus, el Gobierno defenderá la continuidad del superávit fiscal. Este jueves, Gopinath visitará al presidente, Javier Milei, en Casa Rosada.

El encuentro entre Gopinath y Caputo se realizó pasado el mediodía en el salón Scalabrini Ortiz del quinto piso del Ministerio de Economía. Luego, la subdirectora gerente del FMI indicó que la reunión fue "productiva". En su cuenta de X, reveló que los temas abordados fueron " los esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica , proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina".

Junto a Caputo, estuvieron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el director argentino ante el FMI, Leonardo Madcur.

Por parte del FMI, Gopinath viajó acompañada por los negociadores que siguen el caso de Argentina: Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Ashvin Ahuja, jefe de misión del FMI para Argentina, Ben Kelmanson, residente representante senior del FMI en Argentina y Matthew Jones, su asesor senior.

De qué hablaron Caputo y Gopinath

"Encantada de estar en Buenos Aires", escribió Gopinath en su cuenta de X. Es que, si bien ya es la tercera vez que la economista se reúne con Caputo, es la primera que el encuentro se realiza en Argentina.

Si bien se habían reunido hace tan solo un mes en Suiza, durante el Foro de Davos, desde entonces las condiciones cambiaron políticas y económicas cambiaron. El FMI había manifestado que consideraba esencial que el Gobierno sumara "apoyo político" para poder avanzar en el proyecto de ley ómnibus. Sin embargo, a principios de febrero se cayó la discusión del proyecto.

Si bien Caputo quiere que vuelva a tratarse, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que la ley "tiene estado parlamentario", pero que no hay fecha de tratamiento: "Evaluaremos el momento oportuno para volver a ponerla sobre la mesa", dijo en CNN Radio.

De todos modos, Caputo sostuvo que el principal esfuerzo seguirá siendo sostener el superávit fiscal, para que funcione como ancla del programa económico. De hecho, en los últimos días, el Ministro reveló que en enero las cuentas públicas volvieron a ser positivas después de 10 años, con un superávit financiero de $518.408 millones, y un superávit primario de $2.010.746 millones. Además, con la publicación del intercambio comercial de enero, en donde el país tuvo superávit de u$s 797 millones en sus cuentas externas, Caputo pudo mostrar que el país volvió a tener "superávit gemelos".

Además, el Ministro mostró números sobre la desaceleración de la inflación: pasó del 25% en diciembre, a 20% en enero, y esperan menos de 15% para febrero.



El FMI solicitó "proteger a los vulnerables", ante la preocupación de fondo de la sostenibilidad y viabilidad del ajuste. La conflictividad está en ascenso: este miércoles hubo paro de trenes, el jueves paran los trabajadores de sanidad, el lunes los estatales de ATE, y hay amenazas de los gremios docentes de no comenzar las clases.

Esta semana se informó que las jubilaciones tendrán un 27% de incremento desde marzo por la fórmula de movilidad, muy lejos de la inflación del trimestre, que podría superar los 70 puntos, por lo que Caputo anticipó que habrá un bono. En cuanto a los planes sociales como el Potenciar Trabajo, se verán impactados por el aumento del salario mínimo, del 30% desde marzo.

Además, a Gopinath le interesaba dialogar sobre el "vasto potencial" de Argentina. Es que pese a que el Gobierno dice que no necesitaba de la ley ómnibus para cumplir con las metas fiscales, el proyecto tenía capítulos para atraer inversiones productivas, como el régimen de grandes inversiones, o las modificaciones al sector de los hidrocarburos, que finalmente no salieron. De hecho, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, reveló que sin ley bases, Argentina "se pierde más de u$s 80 mil millonones por exportaciones e inversiones en gas, combustibles y biocombustibles".