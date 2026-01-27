Tal como anticipó, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad .

La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del Presidente y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni.

De este modo, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero.

El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La Ley Penal Juvenil se suma al debate legislativo en las extraordinarias

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en Mar del Plata, donde sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

El proyecto original, que planteó bajar la edad de imputabilidad a 13 años, había sido debatido por múltiples reuniones de comisión de la Cámara de Diputados hasta conseguir un dictamen de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda con acuerdo a una edad de 14 años .

No obstante, nunca fue tratado en el recinto y, con el recambio legislativo, el despacho de comisión de venció y ahora deberá volver a comisión. Según explicó una fuente de la mesa política a El Cronista, la idea del oficialismo es insistir en bajar la edad a 13 años y, de no conseguirlo, cerrarán nuevamente en 14 años.

La resolución completa