Alberto Fernández y su balance económico: crecimiento, empleo y una tibia mención a la alta inflación

El presidente Alberto Fernández utilizó la apertura de la Asamblea Legislativa para trazar un balance de su gestión que, dijo se caracterizó por el crecimiento de la economía y la generación de empleo, aunque reconoció que "la alta inflación es un factor central de desorganización de nuestra economía".

Sentado al lado de la vicepresidenta Cristina Fernández, resaltó la "moderación " de su mandato, la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la necesidad de llegar al equilibrio fiscal .

"Llega el momento de hacer un balance", dijo el Presidente, y, a diferencia de años anteriores, no anticipó el envío de proyectos de ley de carácter económico al Poder Legislativo, que todavía debe dar sanción a textos de años anteriores que buscaron sentar promover condiciones de inversión en la agroindustria y la electromovilidad, por ejemplo.

Crecimiento

Ese balance hizo hincapié en el crecimiento y la generación de empleo, a pesar de los efectos de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania en la economía global y doméstica. Destacó que la economía creció 5,4% en 2022 y que la actividad volverá a expandirse este año. "Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedía desde 2008".

Fernández contrapuso el crecimiento de la actividad industrial automotriz, textil y otras con la contracción que sufrió el sector durante el gobierno de Mauricio Macri. Irónicamente, como hizo el ex mandatario al trazar un balance, también dijo que su gestión deja "cimientos" a partir de los cuales "construir el gran país que soñamos".

Pasó revista por mejores indicadores de exportaciones, inversiones, obra pública y empleo. "El empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1%", dijo . "Además de los más de 500 mil puestos de trabajo formales que creamos, se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo de la economía popular", añadió. "En 21 provincias se registra pleno empleo".

Inflación

Sin embargo, hizo una tibia autocrítica por el impacto de la inflación en los ingresos, y no ofreció políticas concretas para detener la escalada de precios. "La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. La inflación constituye un problema estructural de Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin incrementar la pobreza o frenar el proceso de crecimiento", agregó. Según estimaciones privadas, la suba de la canasta básica por encima del crecimiento de los ingresos disparó la pobreza a valores cercanos al 40% para fin de 2022.

"Sé que somos más los que no toleramos los niveles de pobreza o la regresión en la distribución del ingreso", dijo, pero remarcó: "No hay solución a nada si la economía no crece. Debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero si no crecemos no habrá nada para distribuir".

Contra unos y otros

Fernández defendió su estilo "moderado", en lo que pareció una respuesta a un sector del Frente de Todos. "Escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con esa moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el FMI le había impuesto al gobierno que me precedió", dijo.

Luego agregó: "Que quede claro. Ni el ministro de Economía (Sergio Massa) ni yo necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal . No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas".

También tuvo críticas a la dirigencia de Juntos por el Cambio que, semanas atrás, advirtió sobre la "bomba" económica que dejaba el Gobierno. "Quienes hicieron estallar la economía argentina hace apenas tres años ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro", dijo. También los fustigó porque, dijo, encabeza, "un embate privatizador" contra las empresas públicas.