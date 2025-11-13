El Tribunal Oral Federal 7 condenó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a cuatro años de prisión (Fuente: Archivo).

Julio De Vido llegó esta mañana a los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir una condena de 4 años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once. La Corte dejó firme la sentencia dictada por el TOF N°4 y rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.

El exministro de Planificación ingresó pasadas las 8 por uno de los accesos principales y se dirigió directamente al estacionamiento ubicado debajo de los tribunales. Sus abogados presentaron simultáneamente un pedido al Tribunal Oral N°7 para eximirlo de asistir a la audiencia de hoy por la causa Cuadernos.

Maximiliano Rusconi adelantó que realizará una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

En un comunicado, el defensor del exfuncionario calificó la decisión como “arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales” y cuestionó “la velocidad sospechosa y el oportunismo evidente” con que la Corte rechazó el recurso de queja.

El máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del exministro. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votaron para dejar firme la condena que considera a De Vido partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El caso

El TOF N°4 condenó a De Vido en 2018 por no haber cumplido con su deber de controlar el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires, operadora de la línea Sarmiento.

Los magistrados lo absolvieron del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones del accidente, pero lo responsabilizaron por el manejo irregular de los recursos.

El fallo estableció que el Ministerio de Planificación omitió controlar el destino del dinero pese a los reiterados informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena, y en 2024 la Corte Suprema confirmó la responsabilidad penal aunque ordenó revisar el monto de la pena, que quedó fijada en cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando una formación del tren Sarmiento no logró frenar al llegar a la estación terminal. El accidente provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos.