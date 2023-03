El durísimo cruce entre Alberto Fernández y Fernando Iglesias en la apertura de sesiones: "Es un honor que me insulte"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio inicio a un nuevo año parlamentario en la apertura de sesiones ordinarias 2023. No obstante, durante su discurso, tuvo un durísimo cruce con el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. "Es un honor que me insulte" , lanzó el mandatario.



Se trato de uno de los momentos más álgidos de la jornada, luego de que el Jefe de Estado realizará fuertes críticas contra la Corte Suprema de Justicia, mientras dos de sus integrantes se encontraban a su derecha: el presidente Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En medio de los gritos y reproches de la oposición, Fernández interpeló al legislador opositor: "Que usted me insulte diputado para mi es un honor, me enorgullece". Acto seguido, Iglesias le dio la espalda al presidente y abandonó el recinto.

Luego, lo siguió el diputado Emiliano Yacobitti y el senador Martín Lousteau, quien publicó a través de sus redes sociales. "Me levanté del recinto y me fui porque no puedo admitir que se diga una barbaridad semejante. El Presidente miente: no puede decir que la Ciudad de Buenos Aires no es parte del convenio de coparticipación", sostuvo.



En el discurso de apertura, el mandatario se reencontró con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y emitió duras críticas hacia el máximo tribunal del país y argumentó que la coparticipación beneficia a la Ciudad de Buenos Aires sobre las demás provincias.

"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente", apuntó Fernández.

En este sentido, enfatizó en que se "le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país". "Hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina", vociferó.