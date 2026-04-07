El empresario Víctor Fera, dueño de una de las marcas más reconocidas y queridas en el país, Marolio, anunció recientemente una megainversión que contempla la construcción de una fábrica. De la mano de esta, prevé la creación de 700 puestos de trabajo. Sin embargo, el también propietario de Molto y la cadena Maxiconsumo, se mostró crítico con el contexto económico actual y, puntualmente, criticó a los empresarios que no invierten en el país. “¿Hay dólar barato? No lo usen para conocer el mundo, úsenlo para invertir", expresó. En esta línea, Fera se explayó acerca de la nueva planta que proyecta y la inversión que hizo su compañía en diálogo con Serrucho Económico, emitido por Ahora Play. El emprendimiento, que se encuentra a la espera de la autorización municipal, incluye la construcción de galpones, un centro de distribución y un molino destinado a procesar trigo candeal y harina. “Ni bien tengamos la autorización municipal para hacer todo eso, firmamos los contratos y al otro día empiezan a trabajar todos”, afirmó Fera. Además, el empresario señaló que se analiza la incorporación de maquinaria con capacidad superior a los 4500 kilos, con el objetivo de ampliar la producción. Pese a esta inversión proyectada, fue contundente en su opinión sobre el modelo económico actual. “Me iba mejor antes. El modelo que me convenía era el de antes”, sostuvo. “Si querés la fácil, el de antes; si querés uno más difícil, el de ahora”, remarcó. En la misma línea, Fera se refirió a la baja del consumo y al aumento de la mora en familias argentinas. “Me preocupa muchísimo. Por eso necesitamos crear fuentes de trabajo. De parte del Estado no acompaña para que cree nada", dijo. “No acompañar no quiere decir que tenga que poner plata ni nada por el estilo. No te brinda las herramientas rápido. Cada vez se va a achicar más y cada vez vamos a estar peor”, opinó. "Nosotros tenemos que crear fuentes de trabajo. Si la gente tiene trabajo, va a consumir más, y nosotros vamos a poder desarrollar", remarcó Fera. En este sentido, apuntó contra los empresarios nacionales. “Cuando son multinacionales lo primero que hacen es irse, porque vienen a sacarle las cosas al país, no a devolverle. Pero los nacionales tendríamos que invertir más. No más en viajar al exterior y seguir gastando como si fuéramos el país más rico del mundo”, sostuvo. “Total, el dólar está barato, y si está barato, ponete a construir, ponete a hacer algo, traé maquinaria para poder competir“, expresó. “¿Hay dólar barato? No lo usen para conocer el mundo, úsenlo para invertir. No los critico, está muy bien. Hay gente que lo necesita, se lo tiene que contar a todo el mundo, pero te gastaste los dólares y después ¿qué pasó?“, preguntó. "Hay que invertir para reducir costos, para producir más barato y para poder competir con China o con quien sea“, remarcó. Finalmente, subrayó la necesidad de competir en el mercado actual y descartó la búsqueda de acuerdos con el Gobierno para fijar precios. “Para vender más barato no me tengo que juntar con [Luis] Caputo. Hoy tenés que competir y el que no quiera no va a poder seguir”, concluyó.