El dólar según Carlos Melconian: "Es insostenible de acá a noviembre"

En declaraciones radiales, el economista Carlos Melconian hizo referencia al panorama actual de la economía argentina, y de las complicaciones que tendrá el gobierno para sostener su política cambiaria, desde ahora y hasta al mes de noviembre .

"Tengo la impresión de que hubo subestimación de la previa. A lo largo de todo el año la pregunta clave fue qué viene el día después. Intentamos decir que había que llegar a la elección. Que siempre se llega. La pregunta es cómo. El mercado cambiario y la venta de dólares venían corcoveando . Decíamos hay que llegar. Al formato cambiario en el que venía el Banco Central en junio, julio y agosto iba a ser complicado llegar con tan pobre nivel de reservas. Así como está, el mercado cambiario es insostenible de acá a noviembre ", dijo el consultor en diálogo por radio Mitre.

Inflación de agosto: estiman que romperá el piso del 3% "por apenas una décimas"



Y agregó: "El Banco Central, el viernes dejó de vender dólares. Los valores de importaciones de junio, julio y agosto, con el super cepo de US$200 por persona, las exportaciones controlada y la presión del mercado paralelo son insostenibles. Los últimos 10 días son irrepetible. Van a tener que hacer algo para llegar. Si no es insostenible. Van a llegar con reservas -bien medidas- negativas".

Por su parte, el ex presidente del Banco Central manifestó su preocupación por las reservas. "El país no tiene otro ingreso de dólar que no sea la exportación. En el 2020 el sector externo duró y se mantuvo con las reservas de (Mauricio) Macri y el 2021 se sostuvo con la suba de la santa soja. Es un país que hace muchos años no logra reconstituir reservas genuinamente. En el único período que lo logró, aunque equivocadamente, fue el del Macri. La Argentina es un país sin reservas pensando en el futuro próximo. No se hagan la idea de que viene Copperfield".



Dólar hoy: a cuanto cotiza el blue este sábado 11 de septiembre



Para Melconian, el escenario económico podría empeorar, de cara a las elecciones del mes de noviembre. "¡Antes del 14 ya se complica! Hubo una subestimación de las importaciones y hay una canchereada en danza, donde se atrasó el tipo de cambio contra la inflación", señaló al adjudicar la decisión a intereses electorales. Y agregó: "Como prima la política, viene la canchereada de ‘vamos a devaluar poco así tiramos la primera piedra para desacelerar la inflación y generamos 3 o 4 meses de estancamiento'. Muy infantil, muy de la historia argentina. No hay nada provisto en lo que ocurre en la economía argentina. Hay que sumarle lo que venga el 14 de septiembre".